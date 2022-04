Deutlicher Auftrag für ein Jugendparlament

Wenig Verständnis haben die Jusos im SPD-Ortsverein Warendorf/Einen-Müssingen und Milte sowie der Ortsvereinsvorsitzende und Vorsitzende des Sozialausschusses der Stadt Warendorf Andreas Hornung für die öffentliche Ablehnung eines Warendorfer Jugendparlaments durch die Junge Union Warendorf. In einer Vorstandssitzung der Jusos ging es um dieses Thema.

„Im Frühjahr 2021 haben wir auf Initiative der Freien Wählergemeinschaft Warendorf gemeinsam einen Antrag auf Einrichtung eines Jugendparlaments in Warendorf auf den Weg gebracht“, erinnert Andreas Hornung an den Ausgangspunkt der aktuellen politischen Debatte. „Dabei war und ist es uns besonders wichtig, dass es eben gerade nicht mehr nur die unverbindlichen Teilnahmeformate einer maximal einmal im Jahr mit wenigen Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattfindenden Jugendkonferenz zu bestimmten Themen gibt, sondern eine echte und verbindliche Partizipation junger Menschen an der Warendorfer Kommunalpolitik“, so Hornung weiter. Um zu erfahren, wie sich die Jugendlichen in Warendorf und den Ortsteilen ihre Beteiligung selbst vorstellen, hat es Ende September 2021 ein Warendorfer Jugendforum mit Vertretern der Stadtverwaltung und rund 30 Jugendlichen am Aasee in Münster gegeben, darunter Vertreter des Münsteraner Jugendrats. Das Fazit daraus: Die Jugendlichen sollten zur Frage der Beteiligungsform „den Hut aufhaben“. In einer Sozialausschusssitzung im Herbst 2021 stellten Jugendliche die Vor- und Nachteile von drei möglichen Beteiligungsformen vor – einem echten Jugendparlament, einem Stadtjugendring mit je ein oder zwei Vertretern aus den Warendorfer Vereinen und Jugendorganisationen oder wie bisher unregelmäßige Jugendkonferenzen zu bestimmten Themen.

Die Jugendlichen planten mit Zustimmung des Sozialausschusses, unter Berücksichtigung der Pandemiebedingungen eine gezielte Umfrage in den neunten Klassen aller weiterführenden Schulen. „Deren Ergebnis liegt mittlerweile vor und ist mangels Beteiligung von Auszubildenden an der Umfrage zwar nicht repräsentativ, aber deutlich: Mit über 400 Schüler der neunten Klassen haben sich mehr als 90 Prozent an der Umfrage beteiligt“, heißt es in der Pressenotiz der Jusos. Von diesen möchten lediglich 34 Prozent an den bisherigen unverbindlichen Formaten wie Jugendkonferenzen festhalten, während sich 44 Prozent für ein Jugendparlament und 22 Prozent für einen Stadtjugendring ausgesprochen haben. „Wir Jusos finden, das ist ein sehr deutlicher Auftrag an uns, den Bürgermeister, die Kommunalpolitik und die Verwaltung, alles dafür zu tun, dass wir spätestens im nächsten Frühling erstmals ein Jugendparlament in Warendorf und seinen Ortsteilen wählen dürfen“, kommentiert Alicia Rüsel, Mitglied der Kreis-Juso-AG und Beisitzerin im Vorstand der Warendorfer SPD. „Rund zwei Drittel der befragten Schülerinnen und Schüler haben sich für deutlich verbindlichere Beteiligungsformate als bisher praktiziert ausgesprochen“, ergänzt das Neumitglied Kathrin Kortenbreer aus Milte. „Anders als die Junge Union nehmen wir diesen Willen nach aktiver Mitwirkung junger Leute an der Entwicklung Warendorfs auch unabhängig von parteipolitischem Engagement ernst“, so Kortenbreer.