Die alten Schlammschlachten sind vorüber

Seit Herbst 2019 rollt auf dem neuen Kunstrasenplatz am Wiebusch der Ball. Corona-bedingt konnte der SC Hoetmar den neuen Platz bislang nicht offiziell einweihen. Am Samstag war es dann endlich soweit. Gemeinsam mit zahlreichen Freunden und Förderern des SC, Vertretern aus Rat und Verwaltung sowie befreundeten Vereinen wurde am Wiebusch groß gefeiert.

„Es sind immer die Menschen, die etwas bewegen. Einer ist nichts, im Fußball sind elf alles“, sagte Walter Venhues der im Jahr 2015 die Initiative ergriff und die Gründung eines Kunstrasenfördervereins vorantrieb. Im Rekordtempo gelang es den Engagierten, den Traum vom neuen Geläuf Realität werden zu lassen. Schlammschachten auf der bei den heimischen Fußballvereinen gefürchteten Hoetmarer Asche sind seitdem vorbei.

„ »Seit der Platz fertig ist, sind die Anmeldungen im Fußballjugendbereich enorm gestiegen.« “ SC-Vorsitzender Heinz Brinkmann

„Wir sind mächtig stolz darauf, das Projekt in unter fünf Jahren abzuschließen und es geschafft zu haben, über 100 000 Euro Spenden zu sammeln“, sagte Heinz Brinkmann als Vorsitzender des SC Hoetmar. Besonders dankte er den zahlreichen großen und kleinen Sponsoren für ihre Unterstützung. Vor allem die Jüngsten würden vom modernen Platz profitieren: „Seit der Platz fertig ist, sind die Anmeldungen im Fußballjugendbereich enorm gestiegen.“

Bürgermeister Peter Horstmann zollte den SC-lern seinen Respekt: „Das ist Euer Werk.“ Ihn beeindrucke immer wieder, wie sehr die Menschen und Vereine in Hoetmar zusammenhalten und sich für ihr Dorf einsetzen würden. Dem konnte Angelika Schmiele als stellvertretende Vorsitzende des Stadtsportverbandes nur zustimmen: „Der SC schafft es, ganz Hoetmar zu verbinden.“ Der Kunstrasenplatz bietet optimale Bedingungen, um ganzjährig Fußball zu spielen.

Optimale Bedingungen für ganzjähriges Fußballspiel

Ein Bild vom neuen Platz machten sich auch einige Gäste aus Warendorfs Partnerstädten Pavilly und Barentin. Francois Tierce, Bürgermeister von Pavilly, und Michel Bentot als ehemaliger Bürgermeister von Barentin, wünschten dem SC Hoetmar viel Erfolg für den Wiederaufstieg in die Kreisliga A.

Eingebettet war die Einweihung von einem sportlichen Programm, dass angesichts von Temperaturen von über 30 Grad primär im Schatten des Wiebusch und nicht auf dem in der prallen Sonne liegenden Kunstrasen stattfand. Während die U7-Fußballer eine Trainingseinheit absolvierten, trugen vier weitere Jugendmannschaften Freundschafts- und Pokalspiele aus. In den Halbzeitpausen traten die Mädchentanzgruppen auf und abends standen sich die Alten Herren und SC-Legenden – Spieler der Bezirksliga-Aufstiegsmannschaften 1988 und 1995 – gegenüber. Während sich die Kinder auf der Hüpfburg und an einer übergroßen Fußball-Dartscheibe austobten, kamen die Erwachsenen am Getränkewagen zusammen.

Nach dem Kunstrasenneubau möchte der SC am liebsten den Neubau oder die Erweiterung der Sporthalle der Dechant-Wessing-Grundschule angehen. „Unsere Breitensportabteilung platzt aus allen Nähten“, sagte Heinz Brinkmann. Auch mit Blick auf den vom Land angekündigten Anspruch auf einen Platz in der Offenen Ganztagsschule müssten alle Beteiligten nach Lösungen suchen, um den Raumbedarf abbilden zu können.