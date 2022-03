Die eigenen Essgewohnheiten im Fokus

Gemeinsam mit Schülern aus Frankreich, Litauen, Portugal und Ungarn trafen sich kürzlich auch Schülerinnen und Schüler des Mariengymnasiums zum Erasmus-Austausch in Italien. Dabei tauchten sie ein in ganz unterschiedliche Themen – von Biodiversität bis Lebensmittelsicherheit.

MGW: Teilnahme am Erasmus-Programm in Italien

Nach einer fast zwei Jahre dauernden, pandemiebedingten Unterbrechung wurden kürzlich wieder die Koffer gepackt. Fünf Schülerinnen des Mariengymnasiums in der Begleitung ihrer Lehrerinnen Dr. Klaudia Casper und Benedikta D‘Alò trafen mit weiteren Teilnehmern des laufenden Erasmus-Projektes in der nördlich von Mailand, am Rande der Alpen gelegenen Stadt Bergamo zusammen.

„Die Gruppe konnte der Pandemie wegen nicht auf Familien aufgeteilt werden, so dass eine Übernachtung in einem Hostel arrangiert wurde“, berichtet das Mariengymnasium in einer Pressenotiz. Spaß am internationalen Austausch hatten die Marienschülerinnen trotzdem, zusammen mit den anderen Schülerinnen und Schülern, die aus Frankreich, Litauen, Portugal und Ungarn angereist waren.

Auf alle wartete ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm: Auf Englisch gehaltene Vorträge über Biodiversität und Lebensmittelsicherheit wechselten mit Diskussionen zu der Frage, wie die Globalisierung die Essgewohnheiten verändert. Flankierend dazu unternahm die Erasmus-Gruppe Ausflüge zu einem Lehrbauernhof im Brembotal, der Einblicke in die lokale Käseproduktion vermittelte – das Melken der Ziegen inklusive.

Ziegen melken als Herausforderung

Im berühmten, malerisch auf die Dächer der Oberstadt blickenden Botanischen Garten, dem Orto Botanico di Bergamo „Lorenzo Rota“, nahm die Gruppe an einem interessanten Spiel über die eigenen Essgewohnheiten teil. Eine Führung durch die Unter- und Oberstadt Bergamos und ein Ausflug nach Mailand vervollständigten das Programm.

Das Abschlusstreffen des Erasmus-Projektes findet Ende April in Portugal statt, in Santa Maria da Feira. Wieder steht die Fahrt im Zeichen der internationalen Verständigung und des Friedens. „Auch die Projektgruppe des Mariengymnasiums wird daran teilnehmen“, heißt es vom MGW.