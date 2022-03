Die Ems weithin bekannt gemacht

Für uns Menschen bedeutet die Ems eine Identifikation mit der Heimat. Sie weckt das Bedürfnis nach Natur und Ursprünglichkeit in uns. Aber ein bisschen gerade fließt sie daher. Das soll sich aber ändern. Die Renaturierung der Ems ist zum großen Ziel geworden. Der Ems soll wieder Raum gegeben werden, damit sie sich auf Dauer frei und eigendynamisch entwickeln kann.

Alte Ems im Bild festgehalten

Im Gebiet der Stadt Warendorf entstanden und entstehen mehrere Bereiche, die der „Alten Ems“ nachempfunden sind. Aber wie und wo genau hat sich die Ems ursprünglich entlang gewunden? Wie sahen die Ufer aus? Welche Sträucher und Bäume gehören in die Emsauen?

Auskunft darüber können Künstlerinnen und Künstler geben, die an den Ufern der Ems gesessen und die ungezügelte Ems auf das Papier oder die Leinwand gebracht haben. Unter dem Titel „Künstler porträtieren die Ems“ zeigt die Ebbers Galerie vom noch bis zum 9. Mai insgesamt 36 Arbeiten von 18 Künstlerinnen und Künstlern.

In ihren Arbeiten ist die Ems unbändig, wild und nicht reguliert. Aber die Ansichten werfen beim Betrachten Fragen auf, denn meist kennt man die Ems nur so, wie sie heute daherfließt.

Hier werden die WN-Leser zu Ems-Experten. Wie gut kennen sie Ems und Umgebung? Unter diesem Motto stellen wir jede Woche ein Bild mit einer Emsansicht aus der laufenden Ausstellung „Künstler porträtieren die Ems“ vor. Diesmal ist ein Ölbild von Elli Grützner Teil unseres WN-Bilder-Rätsels. Welche Ansicht der Ems hat Elli Grützner auf das Papier gebracht?

Eigenarten der Landschaft gemalt

Elli Grützner wurde am 15. August 1898 in Bückeburg geboren. 1917/18 studierte sie an der Kunstakademie Kassel und wurde 1919 aus einem Kreis von 85 Bewerbern als einzige weibliche Studentin in die Bildhauerklasse von Prof. Hugo Lederer an der Hochschule für bildende Künste in Berlin aufgenommen.

1926 zog sie mit ihren Eltern nach Warendorf. Der Umzug ins Münsterland, in die „Provinz“, fiel ihr nicht leicht, aber bald schon freundete sie sich mit den Eigenarten der Landschaft, der Menschen und Tiere an. Ihren Gemälden und Aquarellen, ihren Federzeichnungen und Radierungen merkt man die Liebe an, die sie zu den Münsterländern und besonders zur Stadt Warendorf und seiner Umgebung empfand. Grützner hat akribisch gearbeitet, sich farblich am Original orientiert, realistisch mit expressionistischen Anklängen gemalt, sich hineinversetzt in das Kunstwerk, in die Menschen und Landschaften, die sie porträtiert hat.

Trägerin des Kulturpreises der Stadt Warendorf

In Anerkennung ihrer Leistungen auf dem Gebiet der heimatverbundenen bildenden Kunst wurde ihr am 28. April 1955 der Kulturpreis der Stadt Warendorf verliehen. Elli Grützner starb am 8. Februar 1977. Ihre Bilder zeugen von der Schönheit unserer Heimat. Sie machten Warendorf und seine Emslandschaft auch über die Grenzen Deutschlands hinaus weithin bekannt.

Wer die Ansicht des Aquarells von Elli Grützner erkennt und weiß, wo die Stelle zu finden ist, darf sich bei Rudolf Berger, 0 25 81/7 84 02 25, E-Mail: rudolf.berger@modeerlebnis.de, melden.