„Die Grande Dame des Akkordeons“

Lydie Auvray, die das Akkordeon in Deutschland geadelt und als ernstzunehmendes Instrument für die Populärmusik zurückgewonnen hat, spielt ihre Musik nicht, sie lebt sie geradezu. Am 18. November gastiert die Künstlerin im Sophiensaal in Warendorf.

Die Volkshochschule Warendorf freut sich auf ein Solokonzert mit Lydie Auvray, der „Grande Dame des Akkordeons“.

Mit „mon voyage“ präsentiert die aus der Normandie stammende und in Deutschland lebende Akkordeonspielerin, Sängerin und Komponistin Lydie Auvray ihr neues Bühnenprogramm. Eigentlich befindet sich die Musikerin schon seit mehreren Jahrzehnten auf ihrer ganz persönlichen, musikalischen Entdeckungsreise, doch dieses Mal beschreitet sie einmal mehr beherzt ganz neue Wege.

Besonders reich an unterschiedlichen Musikstilen, Bildern und Dynamiken sind die neuen Stücke. Der Zuhörer erlebt eine ebenso abwechslungsreiche wie stimmige Reise durch die musikalischen Landschaften über Europas Grenzen hinaus: von Musette (ihrer Wurzel) bis Tango, von Jazz bis afro-karibische Rhythmen und Lieder, mal lyrisch, mal melancholisch, mal temperamentvoll interpretiert. Lydie Auvray, die das Akkordeon in Deutschland geadelt und als ernstzunehmendes Instrument für die Populärmusik zurückgewonnen hat, spielt ihre Musik nicht, sie lebt sie geradezu. Vom ersten bis zum letzten Ton ihrer Konzerte sind ihre Hingabe und Leidenschaft zu spüren. Ihre Farb- und Lautstärkenpalette ist genauso erstaunlich wie ihre klangliche Flexibilität, so dass ihre Musik zur Liebeserklärung an das Instrument wird, an das Leben und an ihr Zuhause in der Welt.

Klangliche Flexibiltität

Die Veranstaltung findet am 18. November (Donnerstag) im Sophiensaal in Warendorf, Kurze Kesselstraße 17, statt. Beginn ist um 20 Uhr. Gemäß der gültigen Corona-Schutzverordnung wird die 3G-Regel angewendet, somit müssen Besucherinnen und Besucher vor Beginn der Veranstaltung nachweisen, ob sie immunisiert sind beziehungsweise müssen den Nachweis eines negativen Corona-Schnelltests (Test darf nicht älter sein als 48 Stunden) vorlegen. Die VHS bittet um die Nutzung des Kartenvorverkaufs über www.vhs-warendorf.de. Der Preis pro Ticket beträgt 22 Euro.

Es handelt sich um eine Veranstaltung in Kooperation mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft, Warendorf.