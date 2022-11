Die Leidenschaft der Frieda Kahlo

Das bewegte Leben der „Frieda Kahlo“ wird im Theater am Wall auf die Bühne gebracht – die Inszenierung der Burghofbühne Dinslaken verschafft einen Einblick in das Leben der großen mexikanischen Künstlerin, das so voller Schmerz, Liebe und Leidenschaft war.

Das Theater am Wall zeigt am morgigen Freitag (

11. November) um 20 Uhr in einer Inszenierung der Burghofbühne Dinslaken das Schauspiel „Frida Kahlo“. In einer Pressenotiz heißt es zum Hintergrund des Stücks: Frida Kahlo ist eine der spannendsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts und ihre Strahlkraft reicht weit über die Malerei hinaus. Ihr Leben ist Kunst. Frida Kahlo lässt den Betrachter teilhaben an ihrem Schmerz, an ihrer Liebe und ihrem revolutionären und wilden Geist, der niemals zur Ruhe kommt.

Frida liebt das Leben, die Kunst und die Liebe.

Frida, eine intelligente, lebensfrohe, leidenschaftliche und wilde junge Frau, liebt das Leben, die Kunst und die Liebe. Mit 18 Jahren geht sie als eine der wenigen Frauen Mexikos auf eine höhere Schule, die sie auf ein späteres Studium vorbereiten soll. Doch das Schicksal macht ihr einen Strich durch die Rechnung: Beim Zusammenstoß des Busses mit einer Straßenbahn wird sie von einer Metallstange durchbohrt und verliert fast ihr Leben. Bedeckt vom durch die Luft wirbelnden Goldstaub eines Arbeiters, sieht sie, in ihrem eigenen Blut liegend, aus wie eine Tänzerin. Monatelang ans Bett gefesselt, beginnt sie zu malen. Das einzig interessante, das sie von ihrem Bett aus mithilfe eines Spiegels zu sehen bekommt, ist sie selbst: dieses Gesicht mit den mandelförmigen Augen, der durchgezogenen Augenbrauenlinie und dem strengen Blick, der sich in die Seele eines jeden Betrachters einbrennt. Neben der Malerei findet Frida eine zweite große Liebe: Diego Rivera, den berühmten Maler, der die Hälfte aller Mauern in Mexiko mit seinen Fresken bemalt. Um seine Aufmerksamkeit zu bekommen, lässt sie sich einiges einfallen. Die Inszenierung der Burghofbühne Dinslaken verschafft in rasantem Bühnenspiel einen intensiven Einblick in das Leben der großen mexikanischen Künstlerin.

Diego Rivera war Kahlos große Liebe.

Karten sind zu Preisen von 25, 23 und 17 Euro im Vorverkauf oder an der Abendkasse des Theater am Wall erhältlich. Die Abendkasse öffnet am Veranstaltungstag um 19.30 Uhr. Schüler, Studenten und weitere Ermäßigungsberechtigte erhalten einen Rabatt von 50 Prozent auf den Kartenpreis. Darüber hinaus sind die Karten von zu Hause auch online (mit gesonderten Gebühren) buchbar.

Der Vorverkauf läuft über: Tourist-Information Warendorf, Emsstraße 4, Telefon 02581/54 54 54 oder online unter www.theateramwall.de sowie allen Vorverkaufsstellen der Reserevix GmbH unter www.reservix.de.