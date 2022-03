Die Rolle Chinas im Ukraine-Krieg

Aus aktuellem Anlass lädt die VHS zu zwei Online-Vorträgen ein, die sich um das Thema des Ukrainekriegs sowie um die Beziehungen zwischen der ehemaligen Sowjetunion und China drehen. Susanne Weigelin-Schwiedrzik ist Professorin für Sinologie am Institut für Ostasienwissenschaften der Universität Wien und nimmt am Sonntag (27. März) dieses Thema in den Fokus. Am Mittwoch (30. März) setzt Prof. Dr. Felix Wemheuer einen weiteren Akzent mit dem Thema „China und die Sowjetunion“.

In den vergangenen Wochen und Monaten hat die Volkshochschule Warendorf den Präsenzlehrbetrieb wieder verstärkt aufgenommen. Gleichzeitig werde das digitales Angebot weiter entwickelt, heißt es in einer Pressenotiz der VHS.

Ein zentrales Digitalangebot ist dabei die Online-Vortragsserie „vhs.wissen live“. Seit Anfang Februar ist die VHS Warendorf wieder Partner dieses Onlineformates, bei dem hochkarätige Vorträge von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft digital per Livescreen angeboten werden.

Aus aktuellem Anlass wird bereits am kommenden Sonntag (27. März) Susanne Weigelin-Schwiedrzik in der Zeit von 19.30 bis 21 Uhr in einem Online-Vortrag „vhs.wissen live spezial“ das brandaktuelle Thema „Der Krieg in der Ukraine und die Rolle Chinas“ beleuchten.

„Russlands Präsident Wladimir Putin hat mit dem Krieg gegen die Ukraine den größten Teil der Weltgemeinschaft gegen sich vereint. Anders als der Westen äußert sich China bisher sehr zurückhaltend zum Konflikt“, erläutert die VHS in ihrer Pressenotiz.

Chinas Rolle in dem Kriegskonflikt

Susanne Weigelin-Schwiedrzik ist Professorin für Sinologie am Institut für Ostasienwissenschaften der Universität Wien. Zuvor hatte sie eine Professur für Moderne Sinologie in Heidelberg.

In einem weiteren Online-Vortrag am Mittwoch (30. März) in der Zeit von 19.30 bis 21 Uhr wird Prof. Dr. Felix Wemheuer insbesondere das Thema „China und die Sowjetunion: Zwischen Freundschaft und Feindschaft“ in den Blick nehmen. Vor dem aktuellen Hintergrund des Krieges in der Ukraine wirft Felix Wemheuer einen Blick auf die Geschichte der sino-sowjetischen Beziehungen.

China näherte sich nach einem Bruch mit der Sowjetunion 1969 in Folge mehr den USA an. Der Vortrag analysiert die Gründe für den Aufstieg und Niedergang des sino-sowjetischen Bündnisses.

Dabei spielten die Bestimmung der Strategie der kommunistischen Weltbewegung, alte Grenzstreitigkeiten und auch die Taiwan-Frage eine wichtige Rolle. Nicht zuletzt ging der Streit zwischen der Sowjetunion und China auch darum, wer in dem Bündnis die Rolle des Juniorpartners innehaben sollte.

Felix Wemheuer ist Professor für Moderne China-Studien an der Universität zu Köln.

Zuvor war er Gastwissenschaftler an der Harvard University und studierte „Geschichte der KPCh“ an der Volksuniversität in Beijing.

Eine vorherige Onlineanmeldung ist für die Vorträge notwendig. Weitere Informationen zu diesen Vortragsangeboten finden sich hier: www.vhs-warendorf.de/projekte/vhs-digital/vhswissen-live.html