Die Schattenseiten des Lichtstroms

In Süddeutschland gibt es entlang mancher Autobahn viele davon: Freiflächen-Photovoltaikanlagen. In Telgte gibt es etliche Interessenten. In Warendorf ist das aber schwierig.

Freiflächen-Kollektoren gelten als effektiver, weil sie bei der Montage im optimalen Sammelwinkel aufgestellt werden können. Dazu braucht man allerdings genug Flächen. Die scheinen in Telgte vorhanden zu sein, in Warendorf eher nicht genug.

Sonnenstrom direkt am vorbeipfeifenden „Warendorfer“ erzeugen? Kollektorfarmen parallel zu Bahnstrecke und Bundesstraße 64? Das würde doch gut zu einer Kommune mit dem „European Energy Award“ im Goldstandard passen. Was in Telgte gerade auf seine Verwirklichungschancen überprüft wird, scheint in Warendorf allerdings eher unrealistisch zu sein. Die WN hakten nach, warum.