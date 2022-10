Die Schöpfung in neuem Gewand

Die Entstehung der Welt – in einem Konzert zusammengefasst. Beim Konzert der „MikroPhilharmonie EinKlang“ und des Ensembles „Seicento vocale“ wurd das Oratorium von Joseph Haydn in der Kirche St. Marien aufgeführt.

Was in der modernen Naturwissenschaft mit dem Urknall beginnt, dafür braucht der Schöpfergott im Buch Genesis der Bibel sieben Tage Zeit. Joseph Haydn wiederum schildert in knappen zwei Stunden Musik die Entstehung der Welt, die Erschaffung von Flora, Fauna, Mann und Frau. „Die Schöpfung“, Haydns populäres Oratorium, gehört seit seiner Uraufführung vor gut 200 Jahren zum Kernrepertoire dieses Genres. Kein Wunder, denn seine an Bildern reiche Musik fasziniert bis heute. Davon durften sich die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer beim Konzert am Sonntag in St. Marien überzeugen.