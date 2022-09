Wie stehen die Vereine zum Thema „kalte Duschen“? Peter Huerkamp, Vorsitzender des Stadtsportverbandes, setzt auf Kommunikation mit der Verwaltung. „Ich habe bereits die Rückmeldung der Vereine und kann mit diesem Meinungsbild in die Gespräche gehen“, sagt Huerkamp, der die vertrauensvolle Zusammenarbeit lobt und davon ausgeht, dass gemeinsam Lösungen gefunden werden.

Ralf Sawukaytis, Präsident der WSU, will der Stellungnahme des Vereins nicht vorgreifen, aber hat selbst eine klare Position. „Ich persönlich bin für warme Duschen, gerade in der Winterzeit. Wenn man nach einem Auswärtsspiel nassgeschwitzt in der Jacke ins Auto steigt, ist das nicht sehr angenehm.“ Letztlich werde das Problem nur verlagert. „Dann wird nach dem Sport zu Hause geduscht. Damit wird keine Energie gespart, aber die Stadt spart Geld.“ Zudem seien heute alle Sportler so sensibilisiert, dass sie sich nicht stundenlang unter die Dusche stellen, sondern schnell und zügig fertig werden.

Dirk Strotbaum, Vorsitzender der DJK Rot-Weiß Milte, muss derzeit auf keinen Ligabetrieb in der Halle achten. Doch es seien auch viele Breitensportler aktiv, die zum Teil aus anderen Orten nach Milte kommen. „Aufgrund der Gesundheit der Sportler halte ich warme Duschen für wichtig. Das Problem wird nur verlagert, denn die Stadt spart, aber nicht die Gesellschaft“, sagt Strotbaum. Er hofft, dass eine vernünftige Regelung gefunden wird. „Dass wir was tun müssen, da bin ich dabei, aber das ist nicht pauschal zu regeln.“

Heinz Brinkmann, Vorsitzender des SC Hoetmar, wünscht sich, dass nach Alternativen gesucht wird. „Man könnte die Wassertemperatur auf 30 bis 35 Grad senken“, schlägt er vor. Zudem könnte die Laufzeit der Dusche auf beispielsweise 15 Sekunden verringert werden. Brinkmann sieht die Gefahr, dass die Vereine Mitglieder verlieren könnten. „Wir haben doch schon durch Corona gelitten.“ Der Sport sei nach wie vor eine Möglichkeit, sich gesellschaftlich einzubringen. Wenn nach dem Sport nicht geduscht werden könnte, könnte es sein, dass sich Leute aus dem Sport zurückziehen und auch nicht wiederkommen.

Für den TuS Freckenhorst nimmt Vorstandsmitglied Dr. Friedhelm Adam auf der Homepage Stellung. Er weist darauf hin, dass die Vereine in der Corona-Zeit schon erheblich gelitten hätten. Der Vereinssport leiste einen wichtigen und positiven Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenleben. „Wenn die Sportler als Nutzer der Hallen nach ihrer Schweiß treibenden Aktivität nach Hause fahren und dort duschen, ist ein Energiespareffekt insgesamt kaum zu erkennen. Der Energieverbrauch wird lediglich vom Hallenbetreiber Stadt auf den Privathaushalt verlagert, sofern dort fossile Energieträger zur Wassererwärmung genutzt werden.“

Dr. Friedhelm Adam bringt noch einen weiteren Aspekt ins Spiel. Denn Fachleute würden darauf hinweisen, dass die Problematik einer möglichen Legionellenbelastung sowie weitere bauphysikalische Fragen und zu erwartende Schäden in den Leitungen bei größeren Temperaturschwankungen berücksichtigt werden müssten. „Als Vereinsverantwortliche im TuS Freckenhorst bitten wir eindringlich darum, diese Maßnahme nicht umzusetzen und zu prüfen, ob es nicht andere technische Möglichkeiten gibt, den Energieverbrauch in den Griff zu bekommen.“

Heiner Kamp, Geschäftsführer Wiwa, sieht persönlich keinen Nutzen in der Maßnahme, wie er auf seiner Facebook-Seite darlegt. „Einspareffekt für die Gesellschaft: Null. Für die Stadt: offenbar enorm (ja, wie viel eigentlich?) Hier zeigt sich wie ideologiegetrieben die ganze Diskussion ist. Immer schön da ansetzen, wo Energie verbraucht wird.“ Er erwarte von der Politik Maßnahmen zur schnellen und effizienten Energiegewinnung. Vereins- und Schulsport würden im „Kalten“ stehengelassen. „Nach Corona jetzt also das. Solidarität sieht anders aus. Hier wird der Warendorfer Sport eiskalt abserviert.“

Zudem sei es möglich, die Temperaturen und die Duschzeiten zu reduzieren und durch einen Aushang an die Vernunft der Sportler zu appellieren. Die kalten Duschen seien jedenfalls zu kurz gedacht, und es sei auch kein gutes Aushängeschild für Warendorf, wenn Gastmannschaften ungeduscht nach Hause fahren müssten. „Die Vereine haben durch Covid genug gelitten und Mitglieder verloren.“

Er weist ebenfalls auf die Gefahr der Legionellen hin, wenn die Leitungen länger nicht in Betrieb sind. „Ich fordere unseren Bürgermeister und Stadtrat auf: Zeigen Sie sich mit Ihren vielen Wählerinnen und Wählern solidarisch und stoppen diesen Irrsinn.“