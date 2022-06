Die Superhelden der „Maryvengers“

Als „Helden des Schulalltags, die nicht aufgegeben haben“ bezeichnete die stellvertretende Bürgermeisterin Doris Kaiser den Abschlussjahrgang am Mariengymnasium. Im Theater am Wall feierten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Angehörigen und der Lehrerschaft den Abschied von der Schulzeit.

Großer Bahnhof für die 96 Abiturientinnen und Abiturienten des Warendorfer Mariengymnasiums: Vor dem Theater am Wall nahm sich der Abschlussjahrgang Zeit für ein Gruppenfoto.

Den Slogan, wonach die „Helden“ ihre Schule verließen, griffen auch die Festredner gerne auf. „Euch war klar: Helden braucht das Land“, befand etwa Schulleiterin Uta Schmitz-Molkewehrum mit Blick auf die Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie. „Alltäglich war eure Zeit in der Oberstufe sicherlich nicht.“ Homeschooling, Wechselunterricht und Stoßlüften waren hier die Stichworte. „Es ist ein Zeugnis, dass euch nicht nur eure schulischen Leistungen bescheinigt.“ Dem schloss sich auch Warendorfs stellvertretende Bürgermeisterin Doris Kaiser an. Sie sprach von „Helden des Schulalltags, die nicht aufgegeben haben und unter widrigsten Bedingungen das Ziel erreicht haben.“ Über die Jahre seien Persönlichkeiten

Elsa Lietmann sprach stellvertretend für die Schülerschaft und gratulierte zum Erreichten. Foto: Foto: Christopher Irmler

herangewachsen. „Das Leben ist wertvoll und hält ganz viele Überraschungen für euch bereit“, stimmte sie den Jahrgang ein. Humorvoll blickten Kristina Seiler und Andreas Wening von der Jahrgangsstufenleitung auf die gemeinsame Schulzeit zurück. Sie erinnerten an Klausuren auf Socken, aber dick angezogene Schüler in der Turnhalle. Aus dem Abenteuer Oberstufe sei ein Kampf gegen ein Supervirus geworden. „Glaubt an euch und eure Superkräfte. Heldinnen und Helden werden gebraucht - vielleicht mehr denn je.“ Für den Förderverein ergriff Frank Haberstroh das Wort. „Sammelt Lebenserfahrung, findet neue Helden. Seid stolz auf euer Abitur.“

Und auch die Schülerschaft verabschiedete ihren ältesten Jahrgang. „Ihr seid am Ziel“, gratulierte Elsa Lietmann den Schulabgängern. Launig blickten die beiden Abiturienten Max Bach und Moritz Willner auf die gemeinsamen Jahre zurück – und wussten mit mancher Anekdote zu unterhalten. Bei 36 der 96 Absolventen steht eine „1“ vor dem Komma. Als Jahrgangsbeste wurden im Verlauf Mira Eggersmann, Linus Möser und Emily Wiemann ausgezeichnet, die allesamt das Traumresultat einer 1,0 erreichten. Auch Tabea Haack (1,1), Vicent Habertstroh, Jule Marx und Luca Finn Wicke (1,2) wurden für ihre besonderen schulischen Leistungen ebenso geehrt wie Karla Brinkmann und Florian Niemerg (1,3) sowie Rike Böcker und Jette Heitwerth (1,4).

Abiturentia m Saal des TaW fand die Verabschiedung des Abiturjahrgangs statt. Foto: Foto: Christopher Irmler