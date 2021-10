„Die Welt hat sich nachhaltig verändert“

Unter dem Motto „We serve“ tritt der Lions Club Warendorf seit mehr als einem halben Jahrhundert für die praktische und gelebte Völkerverständigung, für eine gedeihliche Entwicklung unserer Gesellschaft, den freundschaftlichen Austausch zwischen unterschiedlichen Berufen sowie vor allem die unbürokratische und tatkräftige Hilfe und Unterstützung für Menschen in Not- oder Bedürftigkeitssituationen ein. Mit einem Empfang im Historischen Rathaus und einer Feier auf dem Gut Havichhorst wurde am Samstag das corona-bedingt um ein Jahr verschobene 50-jährige goldene Jubiläum nachgeholt.

„ »Aber jeder dieser kleinen Tropfen kann für den Einzelnen eine große Bedeutung haben und seine Not ein klein wenig lindern.« “ Präsident Dr. Hendrik Horn

„Die Welt hat sich in diesen 50 Jahren nachhaltig verändert. Wir alle haben uns verändert. Aber die Grundelemente, die uns und unser Leben sind gleich geblieben und werden immer gleich bleiben“, sagte Präsident Dr. Hendrik Horn. Als Lions-Club fühle man sich auf Basis einer verlässlichen Freundschaft verpflichtet, aktiv zu fördern und zu helfen, wo man Not und Bedürftigkeit antreffe.

„Natürlich ist das immer nur der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Aber jeder dieser kleinen Tropfen kann für den Einzelnen eine große Bedeutung haben und seine Not ein klein wenig lindern.“

Doch ohne Einnahmen, keine Ausgaben. Haupteinnahmequellen seien die Mitgliedsbeiträge, das jährliche Adventskonzert – auch 2021 spiele das Luftwaffenmusikkorps Münster wieder auf – und der Weinstand auf dem Bundeschampionat. Mit Sorge würden die Lions daher die jüngsten Entwicklungen um die Zukunft des Bundeschampionates wahrnehmen, „dass ein unverzichtbares Aushängeschild unserer Stadt ist“. Peter Horstmann dürfe sich bei den Bemühungen um den Erhalt dieses Alleinstellungsmerkmals voll und ganz auf die Unterstützung der Lions verlassen.

Nachdem der Lions Club anlässlich seines Jubiläums bereits zu Beginn dieses Jahres eine Sonderspende in Höhe von 5000 Euro an den Verein „Liebenswert Lebenswert“ aus Warendorf, der Menschen mit einer dementiellen Entwicklung und deren Angehörige unterstützt, geleistet hat, kündigte Dr. Hendrik Horn an, in der Vorweihnachtszeit 35 Schulklassen der Jahrgangsstufen eins bis zehn in das Scala Filmtheater einzuladen: „Das Kino leistet aus unserer Sicht einen wichtigen Beitrag, um den Kindern und Jugendlichen Bewegtbilder in einer anderen Form als über das Handy darzubieten und somit einen wichtigen kulturellen Beitrag.“ Im Rahmen eines zweiwöchigen Sonderprogramms liege der Fokus auf Filmen, die für die Gesellschaft und das Miteinander wesentliche Themen behandeln, wie zum Beispiel Umweltschutz, Ausgrenzung oder Nationalsozialismus.

„ »Als Lions Club leisten sie einen wichtigen Beitrag, die Welt hier vor Ort in Warendorf wie auch andernorts ein wenig gerechter zu gestalten.« “ Bürgermeister Peter Horstmann

Bürgermeister Peter Horstmann zollte in seiner Ansprache den Lions für ihr Engagement größten Respekt: „Als Lions Club leisten sie einen wichtigen Beitrag, die Welt hier vor Ort in Warendorf wie auch andernorts ein wenig gerechter zu gestalten, indem sie Menschen unter die Arme greifen, die die helfende Hand ihrer Mitmenschen benötigen.“ Exemplarisch nannte er die finanzielle Unterstützung des therapeutischen Reitens für beeinträchtigte Kinder sowie die Jumelage zum französischen Lions Club „Crépy-en-Valois“ als gelebtes Zeichen der Völkerverständigung.

Der Bürgermeister mahnte jedoch, dass sich die Ungleichheit in unserer Gesellschaft noch weiter verschärft habe. Menschen würden und werden mit verschiedensten, vor allem aber finanziellen Barrieren konfrontiert und hätten schlicht nicht die Chance, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben als so selbstverständlich zu betrachten, wie wir es tun dürften: „Wir alle – Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft – müssen weiter und unablässig daran arbeiten, der Spaltung unserer Gemeinschaft Einhalt zu gebieten und – so bringen Sie es als Lions Club Warendorf kristallklar auf dem Punkt: Not lindern, wo immer möglich.“ Der Lions Club sei bereit, sich dieser Verantwortung zu stellen und beweise, was in freundschaftlich Verbundenheit ermöglicht werden könne.

Im Rahmen der Feierstunde wurden Karl Große Erdmann, Rainer Lucas und – in Abwesenheit – Paul Weber als Gründungsmitglieder gewürdigt. Für die musikalische Untermalung zeichnete eine Bläser-Ensemble der Schule für Musik im Kreis Warendorf verantwortlich.