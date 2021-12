Die Wildnis Kanadas in Warendorf

Auch mit fast 80 Jahren wird er nicht müde, ist sein Atelier in der Oststraße für Kunstliebhaber und Malanfänger immer offen. Aktuell arbeitet der Grafiker und Maler Friedrich Kreuzberg seine Erlebnisse in Kanada auf und bringt diese großformatig auf die Leinwand.

Auch mit fast 80 Jahren wird er nicht müde, ist sein Atelier in der Oststraße für Kunstliebhaber und Malanfänger immer offen. Aktuell arbeitet der Grafiker und Maler Friedrich Kreuzberg seine Erlebnisse in Kanada auf und bringt diese großformatig auf die Leinwand Das Wunder des Nachthimmels, das Nordlicht – die kosmische Himmelshow wissenschaftlicher Erklärungen und mythischer Geschichten hat Friedrich Kreuzberg zuerst mit der Kamera und jetzt auf der Leinwand eingefangenKreuzbergs großes Vorbild ist der englische Maler William Turner

Ein Wirbel aus grünen, violetten und roten Schleiern. Wie ein wehender Vorhang zeigt sich das Nordlicht. Als Landschaftsmaler stellt Friedrich Kreuzberg in seinen Werken Naturereignisse dar, teilweise dramatisch, wie die Natur auf ihn wirkt. Es geht dem Grafiker und Naturmaler in erster Linie darum, Stimmungen in seinen Bildern zu vermitteln. Wenn es dann noch eine perfekte, genaue Nachahmung der „Realität“ ist, dann hat Kreuzberg sein malerisches Ziel erreicht: „Wenn der Betrachter das Gefühl hat, er wandert durch das Bild.“