Dieb baut sich im Fahrradkeller ein Mountainbike zusammen

Vor allem auf hochwertige Fahrräder haben es Diebe am MGW abgesehen. In den letzten Monaten wurden rund zehn Räder aus dem Fahrradkeller gestohlen. Nun wird überprüft, ob eine Videoüberwachung eingerichtet werden darf.

Am MGW werden immer mehr Räder gestohlen

Draußen stehende Fahrräder scheinen derzeit sicherer zu sein, denn aus dem Fahrradkeller des Mariengymnasiums wurden in den letzten Monaten rund zehn hochwertige Fahrräder gestohlen.

Die Zahl der Fahrraddiebstähle am Mariengymnasium nimmt mittlerweile ungeahnte Dimensionen an. Mechtildis Wissmann (CDU) war von Eltern darauf angesprochen worden und teilte dies im Kultur- und Schulausschuss mit. In den vergangenen Monaten wurden neun bis zehn hochwertige Fahrräder aus dem vermeintlich sicheren Fahrradkeller der Schule gestohlen.

Schulleiterin Uta Schmitz-Molkewehrum bestätigte dies: „In den Wochen vor den Herbstferien ist ein weiteres Fahrrad gestohlen worden, ein qualitativ Wertiges. Dazu am Donnerstag letzter Woche und am Freitag war die Krönung. Ein junger Mann aus der achten Klasse hatte ein neues Mountainbike bekommen. Er ging in den Fahrradkeller und fand nur noch sein Vorderrad vor. Ein anderer kam, der sein Vorderrad nicht mehr vorfand. Hier hat sich offensichtlich jemand im Fahrradkeller ein neues Fahrrad zusammengebastelt und konnte munter von dannen ziehen“, schilderte die Schulleiterin besonders dreistes Beispiel.

„ »Die Kinder stehen mittags völlig fassungslos bei uns im Sekretariat.« “ Schulleiterin Uta Schmitz-Molkewehrum

Das Schlimme sei, dass dies in den Unterrichtsstunden des Vormittages passiere. „Die Kinder stehen mittags völlig fassungslos bei uns im Sekretariat“, sagte Uta Schmitz-Molkewehrum. Anfangs seien sei noch mit den Kindern auf dem Schulgelände gewesen und hätten gesucht. Aber es habe sich gezeigt, dass die Räder wirklich weg seien. „Es sind die wertvollen Fahrräder, die hier entwendet werden.“

Die Schulleiterin hat den Eltern einen Brief geschrieben und darauf hingewiesen, dass der Fahrradkeller von 8 bis 12.45 Uhr an beiden Seiten jetzt abgeschlossen werde. Sie habe mit der Verwaltung gesprochen, ob es die Möglichkeit gebe, eine Kamera aufzustellen, aber das sei aus Datenschutzgründen nicht möglich. Aber das Anbringen einer Videokamera werde jetzt erneut überprüft. Es gebe da eventuell doch Möglichkeiten.

Mechtildis Wissmann erhofft sich ein positives Prüfergebnis und eine schnelle Umsetzung. „Vielleicht noch mit der Polizei sprechen, dass sie dort Präsenz zeigt.“