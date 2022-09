Digital blättern im Evangeliar

Das Evangeliar der Emma ist mehr als 1000 Jahre alt. Professionelle Techniken ermöglichen, in dem Werk zu blättern.

Der Förderkreis Stiftskammer Freckenhorst lädt am Sonntag (11. September) von 15 bis 16.30 Uhr zu einer öffentlichen Führung ein. Dabei wird im Rahmen der Sonderausstellung „In den Mittelpunkt gerückt“ das älteste Exponat des Museums vorgestellt, das Evangeliar der Emma. Mit professionellen Techniken wurde es möglich, in dem mehr als 1000 Jahre alten Buch digital zu blättern und auf vielen Seiten vertiefende Informationen zu finden. Dabei sind auch Übersetzungen aus dem lateinischen Text eingerichtet, die das Verständnis der Texte erleichtern. Abgerundet wird die Präsentation durch eine illustrierte Übersetzung der Geschichte vom barmherzigen Samariter.

Die Stiftskammer ist bis Mitte Oktober auch an den folgenden Sonntagen jeweils von 15 bis 16.30 Uhr geöffnet. Öffentliche Führungen gibt es am 25. September und am 2. Oktober.