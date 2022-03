Direkter Austausch auch digital

In ihrer digitalen Version haben sich die traditionsreichen Berufsinformationstage in Warendorf (BIT) zum Erfolgsschlager entwickelt. Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation sollen die „BIT“ auch in diesem Jahr wieder digital stattfinden – und zwar vom 7. bis zum 17. März.

Die Kooperationspartner der 18. Berufsinformationstage (BIT) in Warendorf hoffen, die sehr hohe Teilnehmerzahl der Veranstaltungen 2021 in diesem Jahr zu toppen (v.l.): Dr. Thomas Dorsel (Lions Club), Dr. Norbert Nottebaum (Rotary Club), Cornelia Köster (Agentur Pilotfisch), Björn Plaas (Rotary Club), Prof. Dr. Peter Degen (Lions Club), Michael Amsbeck (Lions Club) und Michael Ottmann (Rotary Club). Die BIT laufen vom 7. bis 17. März.

In diesem Jahr finden die Berufsinformationstage (BIT) pandemiebedingt zum zweiten Mal digital im Zoom-Format statt. Seit 2004 sind die BIT im Terminkalender der Schulen im Kreis Warendorf fest verankert: In den beiden Wochen nach Karneval ist Zeit für die Berufsinformationstage. Das Angebot wird von den beiden Warendorfer Service-Clubs Lions und Rotary unter Einbindung der Agentur für Arbeit gemeinsam organisiert und durchgeführt: Die BIT findet in diesem Jahr vom 7. bis 17. März statt. Das teilen die Organisatoren in einer Pressenotiz mit.

Digital - ein voller Erfolg

Ein Rückblick: Als Traditionsveranstaltung in den Räumlichkeiten der beteiligten Schulen durchgeführt, musste die gesamte Veranstaltung 2021 coronabedingt erstmals digital erfolgen – und wurde laut Pressemitteilung ein voller Erfolg. Das gemeinsame Organisationsteam besteht aus je drei Lions- und Rotarier-Freunden. Mit der Unterstützung der örtlichen Web- und Werbeagentur „Pilotfisch“ fand sich ein Medienpartner, durch dessen Know-how und digitale Möglichkeiten dieses Wagnis ermöglicht wurde und weiterhin wird.

Seit Beginn der BIT sind die Oberstufen aller Gymnasien, Gesamtschulen und Berufskollegs des gesamten Kreises Warendorf angesprochen, weitere Interessenten finden sich in den Nachbarkreisen und dem Münsterland. Inzwischen werden mehr als 38 verschiedene Berufsfelder vorgestellt, um jungen Menschen eine Orientierungshilfe für ihre spätere Berufswahl zu geben. Drei bis vier Veranstaltungen finden jeweils parallel ab 18 Uhr statt, meist mit Referenten aus den beteiligten Service-Clubs.

Der besondere Charme besteht darin, dass stets Berufsanfänger und/oder Studierende als Juniorreferenten und -referentinnen eingebunden sind und großes Interesse bei den oft nur wenig jüngeren Schülerinnen und Schülern finden.

Kooperation mit beteiligten Schulen

Die Kooperation mit den beteiligten Schulen ist laut Mitteilung stets hervorragend: Hierdurch ergebe sich eine Win-win-Situation für das Engagement der Berufsdienste und für den Bildungsauftrag der Schulen über die Schulzeit hinaus. „Wenn in Warendorf wieder einmal ,BIT-Zeit’ ist, ist das Thema überall präsent“, formuliert es das Organisationsteam.

Die diesjährige Auftaktveranstaltung mit dem Verein „Die Brückenbauer“ gibt den Schülerinnen und Schülern eine Vorstellung von sozialem Engagement, welches auch eine Möglichkeit ist, um sich nach dem Ende der Schulzeit zu betätigen. Dies gilt insbesondere, wenn noch nicht klar ist, welchen weiteren Weg man beruflich einschlagen will.

1700 Anmeldungen im Jahr 2021

Die digitalen BIT waren im vergangenen Jahr ein Erfolg und kamen bei allen Beteiligten so gut an, dass mit insgesamt über 1700 Anmeldungen die Teilnehmerzahl so hoch war wie nie zuvor. „Wir wollen natürlich versuchen, diese Zahl in diesem Jahr noch zu übertreffen“, so die Organisatoren. Bei sämtlichen Vorträgen und Präsentationen kann „gechattet“ werden, wodurch ein direkter Austausch möglich ist und auf individuelle Fragen eingegangen werden kann.

Digitales Format bietet sich auch überregional an.

Die Berufsinformationstage 2022 der beiden Warendorfer Service-Clubs Rotary und Lions in rein digitaler Form ermöglichen daher Schülerinnen und Schülern auch überregional aus anderen Bundesländern, digital an den Veranstaltungen nach Anmeldung auf der Homepage teilzunehmen. Weitere Infos und Anmeldung: