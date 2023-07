So sollte man bei Badeunfällen reagieren

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Badetoten in Deutschland angestiegen. Auch diesen Sommer gab es schon einige schwere und tödliche Unfälle - unter anderem in Münster und Lüdinghausen. Und auch in Sassenberg am Feldmarksee waren Einsatzkräfte im Großeinsatz - wahrscheinlich am Ende ein Fehlalarm. Trotzdem sollten Menschen beim Schwimmen einiges beachten. Matthias Brameier von der DLRG in Warendorf gibt Tipps zum richtigen Verhalten.

Worauf sollte man beim Schwimmen in Seen und Flüssen achten?

Matthias Brameier sagt: „Bestenfalls schwimmt man nur in Seen mit bewachten Stränden.“ Vor dem Sprung ins kalte Nass sollte die Wassertiefe geklärt werden, um sich nicht zu verletzen. In Flüssen mit Schiffsverkehr sei das Schwimmen grundsätzlich verboten. Starke Strömungen sollten nicht unterschätzt werden. „Man kann da nicht gegen anschwimmen. Man kann immer besser mit der Strömung schwimmen, auch wenn der Weg zum rettenden Ufer dann länger ist“, so Brameier, der das DLRG-Einsatzteam in Warendorf leitet.

Wie sollte man reagieren, wenn man eine leblose Person im Wasser entdeckt?

Als Erstes sollte man die 112 anrufen und einen Notruf absetzen. Als Faustformel gilt dabei eine 5W-Regel. Demnach ist durchzugeben, WER anruft, WO es passiert ist, WAS passiert ist, WIE viele Personen beteiligt sind. Anschließend soll man auf Rückfragen seitens der Einsatzkräfte WARTEN. „Beim Retten gilt es, immer auf Eigenschutz achten, sich nicht selbst in Gefahr bringen und auch keine anderen“, sagt Brameier.

Hilfe: Man kann mehr richtig als falsch machen

Was macht man, wenn es die verunglückte Person an Land geschafft hat?

An Land sollte man zunächst durch Anfassen und Ansprechen gucken, ob die Person bei Bewusstsein ist. Ist dies nicht der Fall, müssen die Atmung und der Puls kontrolliert werden. Ist keine Atmung festzustellen, sollte eine sogenannte Initialbeatmung von fünf Atemstößen begonnen werden. Anschließend ist eine Herzdruckmassage durchzuführen, die im Verhältnis 30 zu 2 erfolgen sollte. „Das heißt, dass man 30-mal auf die Mitte der Brust drücken sollte und zwei Mal beatmen. Und das immer so weiter, bis die Person wieder atmet oder bis Hilfe kommt“, sagt Brameier.

Welche Fehler kann man bei der Rettung machen?

„Mit gar nichts tun, macht man mehr falsch als richtig“, sagt Matthias Brameier, der jedem empfiehlt, einen Erste-Hilfe-Kursus zu machen und das gelernte Wissen regelmäßig aufzufrischen. Das bringe Sicherheit und baue Hemmungen ab. Wer Angst habe, etwas bei der Beatmung oder Herzdruckmassage falsch zu machen, der könne an öffentlichen Badeseen meist auf Defibrillatoren zurückgreifen, die bei der Herz-Lungen Wiederbelebung helfen und den Rhythmus-Takt vorgeben können.

Die Defibrillatoren würden den Helfer sehr gut anleiten und eigenständig Stromstöße abgeben, wenn kein Herzschlag festgestellt würde. Ein zusätzliches Hilfsmittel kann eine Taschenmaske sein, die am Schlüsselbund befestigt werden kann. Damit können Verunglückte hygienisch beatmet werden.

Muss man bei Kindern etwas Besonders beachten?

Kinder, die noch ansprechbar sind, sollte man zunächst einmal versuchen zu beruhigen. Jeder Schritt sollte erklärt werden. „Bei bewusstlosen Kindern darf man nicht so stark beatmen und auch nicht so stark drücken wie bei einem Erwachsenen“, sagt Brameier.

Wie kann man Bade-Unfällen am besten schon vorbeugen?

„Man sollte sich zunächst einmal an die gültigen Baderegeln halten“, sagt Brameier, der dazu aufruft, Nichtschwimmer immer im Auge zu behalten. Man könne sich nicht immer nur auf die Rettungsschwimmer der DLRG verlassen. Für Kinder gelte ohnehin immer eine Aufsichtspflicht. Außerdem müsse man sich immer an die Ansagen und Aushänge der DLRG und des Bad-Teams halten.