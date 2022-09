„Hoffnung stirbt zuletzt – Wald zuerst“

Die Anwohner in der Nachbarschaft des DOKR-Geländes wollen dem Deutschen Olympiade-Komitee für Reiterei zwar keine Steine in den Weg legen, dennoch möchten sie auch auf die Kehrseite der Medaille rund um das Thema Bundeschampionate hinweisen. Die rund 20 Anlieger sehen ein idyllisches Fleckchen Natur in Gefahr.

Wolfgang Rüssel ist mit der Reiterei in seiner Nachbarschaft großgeworden. Der Warendorfer wohnt an der Tönneburg 26a im Norden Warendorfs, nur einen Steinwurf vom DOKR-Gelände entfernt. Es ist sein Elternhaus und er wohnt gerne dort – vor allem wegen der Natur, des intakten Waldes vor seiner Haustür. „Noch gibt es hier Waldflächen“, ist der Anwohner besorgt, dass das bald nicht mehr der Fall sein wird.

Nicht nur er, sondern auch weitere 20 Anlieger sehen das idyllische Fleckchen Warendorfer Natur in Gefahr. Da, wo Kornnatter, Blindschleiche, Fledermäuse, Eichelhäher, diverse Greifvögel, Spechte und ein Kauz – laut Rüssel – ihren Lebensraum haben, soll ein größeres Bauprojekt von Stallungen, Reitplätzen und diversen anderen bebauten und verdichteten Flächen und Gebäuden entstehen. Das Deutsche Olympiade-Komitee für Reiterei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung will das Bundesleistungszentrum erweitern. Nun wehren sich Nachbarn. Ihnen zu Folge müssten über 1000 Bäume gefällt werden. „Wir sind gerade dabei, die Bäume zu zählen, die diesem Irrsinn zum Opfer fallen sollen. Es wird wohl eine vierstellige Zahl sein.“

Die Anlieger wollen sich in der heutigen Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses Gehör verschaffen. Da der Punkt nicht auf der Tagesordnung steht, hat Wolfgang Rüssel Kontakt mit dem Ausschussvorsitzenden Peter Steinkamp aufgenommen. Rüssel befürchtet, dass den Anliegern die Zeit wegrennt, die Bürgerfragestunde in der Ratssitzung am 29. September zu spät sein könnte. Bis zum 5. Oktober liegen die Pläne öffentlich bei der Stadt aus, läuft die Einspruchsfrist für Bedenken hinsichtlich der Änderung des Bauaungsplanes.

Dem DOKR keine Steine in den Weg legen

Bei allem Protest, den die Anlieger notfalls auch mit Plakaten im geplanten „Sondergebiet für Reiterei“ untermauern wollen, möchten sie dem DOKR keine Steine in den Weg legen. „Wir sind keine Verhinderer. Wir wissen um den Standort, den Stellenwert der Reiterei, den Wirtschaftsfaktor Pferd und die Bundeschampionate für Warendorf. Doch muss dafür so viel Wald weichen? Gibt es vielleicht Ausweichflächen? Warum nimmt man nicht die am DOKR liegenden Acker- Wiesenflächen? Jeder Privatmann wird für die Fällung nur eines Baumes zur Rechenschaft gezogen und hier sollen gleich etliche Waldflächen mit der Kettensäge nieder gemacht werden.“ 15 Hektar Erweiterungsfläche, diese Größenordnung müsse man sich einmal bildlich vorstellen, so der Anlieger: „das sind 150.000 Quadratmeter oder zehn Fußball-Spielfelder.“ Und Rüssel lädt jeden Kommunalpolitiker ein, sich selbst vor Ort ein Bild zu machen. Die Abholzaktion sei auch nicht damit zu rechtfertigen, so der Anwohner, dass für jeden gefällten Baum zwei neue wieder angepflanzt werden müssen. „Hier ist ein intakter Wald dann erst mal weg.“ Und Rüssel befürchtet: „Die Hoffnung stirbt zuletzt – der Wald aber zuerst!“

Die Kehrseite der Medaille

Er macht einen Gedankensprung zu den jüngst beendeten Bundeschampionaten. Und er findet, dass man – bei allem Schulterklopfen – auch mal die Kehrseite der Medaille erwähnen sollte. Das, was den Nachbarn aufgefallen ist und was sie gar nicht toll finden seien „die Unmengen von Wasser, die von April bis September auf Sand-, Grün -und Rasenflächen verspritzt werden – damit alles hübsch grün ist und nichts staubt. Das in Zeiten, in denen permanent von Wassersparen die Rede ist. Zudem die Tonnen von Holzhackschnitzel auf den Wegen. Dann der übermäßige Grünschnitt, welcher nicht sonderlich professionell ausgeführt und einfach dort liegen bleibt, wo geschnitten wurde.“ Der weitere Grünschnitt sei am Grünsammelplatz zu bestaunen. Und dann sei da noch der Müll, welcher auch zwei Wochen nach den Bundeschampionaten noch zu finden ist, darunter ausgediente Teppichböden.

Ein 5-G-Sendemast – für die Bundeschampionate aus dem Boden gestampft. Foto: Fotos: Joachim Edler

Verwundert die Augen gerieben, so Rüssel, hätten sich die Nachbarn über den 5-G-Sendemast, auf den sie jetzt schauen müssten – und, der in nur vier Wochen für die Bundeschampionate aus dem Boden gestampft worden sei. „Wohl Deutschlands schnellster Sendemast.“ Vor dem Betonturm hätten dort noch mehr als zehn gesunde Laubbäume gestanden, einige bestimmt mehr als 50 Jahre alt. Rüssel: „15 Meter von dieser Stelle entfernt gibt es eine Waldfläche mit Kiefernbestand, die sich als Standort des Sendemastes eher angeboten hätte. Doch, wie wir beiläufig erfahren haben, soll hier ja ein Reitplatz entstehen.“