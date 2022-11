Doku-Drama erzählt Geschichte von vier ungeklärten Morden

Vier Morde an Anhalterinnen aus Münster, dem Münsterland und der Grafschaft Bentheim beschäftigten die Polizei in den 70er-Jahren. Sie sind bis heute ungeklärt und Grundlage für das Doku-Drama „Akte Münsterlandmörder“. Regisseur Detlef Muckel stellte seinen Film nun im Scala Filmtheater vor.

Wenn ein Gewaltverbrechen passiert, wird meist nur von „Opfern“ oder „Toten“ geredet. Dies soll dem Schutz der Familien dienen und auch die Ermittlungen nicht behindern. Die Opfer dennoch als Personen zu sehen und nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, ist die Hauptintention des Regisseurs Detlef Muckel für sein Doku-Drama „Akte Münsterlandmörder“.

Der Film handelt von vier ungeklärten Morden an Anhalterinnen aus Münster, dem Münsterland und der Grafschaft Bentheim, die Anfang der 70er-Jahre verübt wurden und bis heute nicht aufgeklärt sind. Die Polizei geht von einem Serienmörder aus, der alle vier Frauen erwürgte.

Am Dienstagabend war Muckel persönlich im Filmtheater Scala, um die Besucher in seinen Film einzuführen. „Es ist etwas ganz Besonderes, den Regisseur da zu haben und mit ihm ins Gespräch zu kommen“, freut sich Scala-Betreiber Johannes Austermann. Dann fragt Muckel das Publikum, wer sich noch an die Morde erinnern könne und etliche Hände gehen in die Höhe. „Wer weiß denn noch die Namen der Frauen?“, fragt Muckel weiter und stößt auf betretenes Räuspern.

Muckel möchte den Frauen durch den Film wieder ein Gesicht geben. Ihre Namen sind Edeltraud van Boxel, Barbara Storm, Marlies Hemmers und Erika Kunze.

Seit 2019 recherchiert

Aber Muckel ist natürlich als Filmemacher auch immer auf der Suche nach interessanten Themen. Das Doku-Drama mischt Elemente des Spielfilms mit Elementen einer Dokumentation. Seit 2019 hat Muckel zusammen mit einer Detektivin recherchiert und mit Familienangehörigen und Zeitzeugen gesprochen. So gelang es ihm, in „Akte Münsterlandmörder“ die Frauen über sich und ihr Leben selbst erzählen zu lassen. Die Szenen sind nachgespielt, wirken aber umso eindringlicher, da der Zuschauer eben nicht die Opfer, sondern Personen erlebt und in ihre Lebensgeschichten eintauchen kann.

Das Doku-Drama durchleuchtet die Schicksale der vier Frauen, deckt neue Theorien auf und liefert mögliche Antworten auf die Frage, wer der Unbekannte war.

Auch Muckel kann den Täter durch seinen Film nicht identifizieren, aber er bietet eine Theorie an, die „ziemlich rund ist“, wie er selbst sagt. Auf jeden Fall lässt die „Akte Münsterlandmörder“ das Publikum nachdenklich zurück.