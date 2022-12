Nach der Versteigerung der Immobilien am Markt, unter anderem mit den Räumlichkeiten des ehemaligen Cafés Schütte, spricht der neue Eigentümer mit unserer Zeitung über seine Pläne mit den Häusern.

Die Gebäude, in denen das ehemalige Café Schütte untergebracht war, sind am vergangenen Freitag für 1.440.000 Euro verkauft worden.

Für 1.440.000 Euro hat Dominik Flaßkamp am Freitag bei einer Zwangsversteigerung den Zuschlag für das Häuserensemble am Markt 11 und 12 sowie am Krickmarkt 7 bekommen.