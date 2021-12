Doppelt so viele Zuweisungen

Der Platz in Unterkünften wie dem früheren Hotel Birkeneck in Einen-Müssingen wird knapper.

Sie sei „ein wenig mit Besorgnis erfüllt“, bekannte Iris Blume im Rahmen der jüngsten Sozialausschusssitzung. Damit bezog sich die Sozialamtsleiterin auf die aktuelle Unterbringungssituation und angekündigte Asylzuweisungen. Die Verwaltung registriere seit Mitte des Jahres erhöhte Zuweisungszahlen; doppelt so viele wie noch in 2020. Insgesamt rechnete Blume mit über 100 Zugängen in diesem Jahr – 49 waren es im Vorjahr. Die Zahl der Abgänge stieg von 49 auf 68.

Das Gros der Menschen stammt aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Die Erfüllungsquote für die Annahme von Personen ohne Anerkennung beziehungsweise im Verfahren lag Ende November bei 98,2 Prozent, wobei für die nächsten zwei Wochen weitere Zuweisungen (sieben) angekündigt worden seien. Die Stadt hat zudem die Aufnahmebereitschaft für eine fünfköpfige Familie (afghanische Ortskräfte) erklärt, allerdings noch keine amtliche Ankündigung erhalten.

Wiederinbetriebnahme des Objekts Kleine Straße

Mangels anderer Immobilien sei von einer Wiederinbetriebnahme des Objekts Kleine Straße auszugehen. In dem ehemaligen Schulgebäude könnten 25 bis 30 Personen untergebracht werden. Noch suche man auf dem freien Markt nach geeigneten Wohnungen. Stand heute könne man noch eine Familie in Milte unterbringen; die nächste müsse dann in der größeren Unterkunft untergebracht werden. Doris Kaiser (CDU) fragte angesichts dieser Entwicklungen nach der personellen Situation. „Momentan ist das alles händelbar“, so Blume. „Wir sind noch sehr weit weg von den Zahlen 2015/16. Aber wir befinden uns auf dem Niveau von 2017.“

Erster Beigeordneter Dr. Martin Thormann betonte, die Stadt bemühe sich weiterhin um mietbare Wohnungen. Parallel suche sie nach einem Grundstück, um eine städtische Unterkunft zu errichten.