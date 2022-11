Drei private Investoren für Kitas

In Warendorf, Milte und Hoetmar

Das Grundstück zwischen Dorf- und Brockstraße in Milte (gr. Foto) gehört der Gemeinde St. Johannes. Sie will es für den Bau einer Kita mit Wohnungen bereitstellen.

Drei der sieben für Warendorf nötigen Kindertagesstätten könnten private Investoren bauen. Grundsätzlich war die Mehrheit des Sozialausschusses am Mittwoch dafür. Die von der Marienstiftung im Gebiet In de Brinke geplante Kita begrüßen die Fraktionen. Prinzipiell aufgeschlossen sind sie auch beim kürzlich vorgestellten „Campus Hoetmar“ an der Alten Stellmacherei.