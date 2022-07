Drei Stunden mehr Entsorgungszeit

Zusatztermin am Wertstoffhof

Ab dem 6. Juli (Mittwoch) ist es soweit: Der Wertstoffhof legt eine Zusatzschicht ein. Das auf zwei Jahre befristete Modell ist Ergebnis eines Antrags der freien Wähler vom letzten Jahr. Also gibt s einfach nur drei Stunden Entsorgungsmöglichkeit obendrauf an der Straße Neuwarendorf 113? für den Bürger schon. Aber dahinter steckt einiges an Detailarbeit. Die WN fragten nach. Bei Stefanie Schulden, stellvertretende Leiterin des Teams Umwelt- und Geoinformation der Stadtverwaltung.