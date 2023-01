Drei Verletzte bei Zusammenstoß

Zwei leicht- und eine schwerverletzte Person, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Freitagabend in Warendorf ereignete. Eine 63-jährige Frau aus Warendorf fuhr mit ihrem Auto, von der Milter Straße kommend, in den Kreuzungsbereich August-Wessing-Damm (B64) / Blumenstraße ein. Dabei übersah sie den vorfahrtberechtigten Wagen eines 60- jährigen Mannes aus Rheda-Wiedenbrück. Der Mann befuhr gemeinsam mit seiner gleichaltrigen Ehefrau die Bundesstraße in Fahrtrichtung Beelen. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge sich die beiden Frauen leicht verletzten. Der 60-jährige Mann verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beide Fahrzeuge mussten aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für über eine Stunde gesperrt. Im Einsatz waren drei Rettungswagen aus Warendorf, Sassenberg und Telgte, der Notarzt aus Warendorf, sowie der Löschzug Warendorf vom Standort Nord und der Rüstwagen vom Standort Holzbach. „Insgesamt wurden von den drei beteiligten Personen, zwei verletzte Personen dem Krankenhaus zugeführt“, meldet die Feuerwehr. Eine Person war im Fahrzeug eingeschlossen, aber nicht eingeklemmt. Diese wurde mit Hilfe des hydraulischen Rettungsgerätes schonend aus dem Fahrzeug befreit. Neben der technischen Rettung sorgte die Feuerwehr auch dafür, dass die Einsatzstelle ausgeleuchtet und abgesichert wurde. Nach 1,5 Stunden war der Einsatz seitens der Feuerwehr beendet.