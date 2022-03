Angesichts des Krieges in der Ukraine fielen die Worte von WaKaGe-Präsident Hermann_Josef Schulze-Zumloh zum Ende der Karnevalssession sehr nachdenklich, aber auch sehr deutlich aus: „Die Corona-Pandemie hat vieles verändert. Doch damit nicht genug. Wladimir Putin versucht mit seinem Krieg gegen die Ukraine die Grenzen in Europa militärisch zu verrücken. Wir verurteilen dieses Vorgehen auf das Schärfste.“

Nachdenkliche, aber auch deutliche Worte fand WaKaGe-Präsident Hermann-Josef Schulze-Zumloh (rechts) am Ende der Karnevalssession. Hier im Beisein von Bürgermeister Peter Horstmann, Prinz Frank Hülsbusch und Annemarie Bea Hoffmann im Historischen Ratssaal, wo der „Moritz“, das Zepter des Prinzen in seinem Sommerquartier schlafen gelegt wurde.

Eine ausgefallene Karnevalsession ist zu Ende. „Dreimal Prinz zu sein. . .“ Davon kann WaKaGe-Prinz Frank Hülsbusch, „das Sangesoriginal vom Josephs-Hospital“ ein Lied singen. Aber nicht nur Corona machte den Warendorfer Narren einen Strich durch die Rechnung. Angesichts des Krieges in der Ukraine fielen die Worte von WaKaGe-Präsident Hermann_Josef Schulze-Zumloh zum Ende der Karnevalssession sehr nachdenklich, aber auch sehr deutlich aus: „Die Corona-Pandemie hat vieles verändert. Doch damit nicht genug. Wladimir Putin versucht mit seinem Krieg gegen die Ukraine die Grenzen in Europa militärisch zu verrücken. Wir verurteilen dieses Vorgehen auf das Schärfste. Wir denken an das Leid und die Ängste der Menschen vor Ort und sind gedanklich an ihrer Seite. Kein Aggressor und kein Terrorist dieser Welt kann unsere friedliche Weltanschauung verändern. Gerade der Karneval gibt uns die Möglichkeit in nicht verletzender Weise Probleme und Missstände anzusprechen. Unser Frohsinn wird immer siegen – nie die Gewalt.“

Die letzten zwei Jahre hätten gezeigt, das nichts mehr planbar sei, sagte Schulze-Zumloh. „Normal geht nicht mehr, die Realität holt uns immer wieder ein.“ Und der WaKaGe-Präsident zählte auf: Pandemie, Wetter-Extreme und politische Unwägbarkeiten. Das seien die Herausforderungen der nächsten Jahre.

Zudem bleibe das finanzielle Risiko, der Fachkräftemangel – eine Veranstaltungshalle für die Prinzenproklamation zu finden sei da noch das geringste Übel, wenn es kein Servicepersonal mehr gibt und die Kosten immer weiter steigen. „Wir haben die letzten Jahre in Deutschland in einem Land der Glückseligkeit gelebt – das wird sich ändern“, ist Schulze-Zumloh überzeugt.

Den Karneval mit seinem Frohsinn werde es aber weiter geben. Diese Session sei er nicht gefeiert – aber gelebt worden, sagte Schulze-Zumloh. Seine letzte Amtshandlung in dieser Session: Verleihung von Orden. Der „Peterbrunnen Orden“ geht an Bianca Jäger, Hausherrin des Kolpinghauses. Mit der „Rüenschlüppe“ (Straßenname) wurde ihr Mann Matthias Jäger für sein „Lebenswerk im Warendorfer Karneval“ geehrt. Der „Peterbrunnen Orden“ ist die höchste Auszeichnung für nicht organisierte Karnevalisten. Er wird in Abstimmung mit dem Bürgerausschuss verliehen. Das Kolpinghaus ist jahrelang das Narrenhauptquartier des Prinzen gewesen. Mit dem Wegzug der Familie Jäger ist die Zukunft des Kolpinghauses weiter ungewiss. Schulze-Zumloh: „Wir müssen uns wohl auf die Suche nach einem neuen Hauptquartier machen.“