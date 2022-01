Dringender Aufruf des DRK: Blutspenden benötigt

Die Versorgungslage mit Blutpräparaten ist derzeit angespannt, so berichtet das Rote Kreuz. Umso wichtiger sei es, dass die angebotenen Termine zur Blutspende wahrgenommen werden.

Das Rote Kreuz in Warendorf ruft am Donnerstag (13. Januar) und am Freitag (14. Januar) jeweils von 15.30 bis 20 Uhr zur Blutspende im Gymnasium Laurentianum (Gebäude 2, ehemaliges Augustin-Wibbelt-Gymnasium), Von-Ketteler-Straße 44, auf.

Wer Blut spendet, erfährt nur selten, wem sein Blut geholfen hat. Doch das Rote Kreuz kennt viele Beispiele von Patienten und schwer verletzten Unfallopfern wie Gina, die ihren linken Arm bei einem Motorradunfall verlor. Die Studentin arbeitet nach ihrem Unfall als Motivationstrainerin und ist als Influencerin aktiv. Sie ruft jetzt zur Blutspende auf. Ein kurzes Video über Gina ist unter folgender Internetadresse zu finden: blutspendedienst-west.de/youtube.

Vor dem Hintergrund der hohen Corona-Infektionszahlen hat der DRK-Blutspendedienst sein Sicherheitskonzept weiter verstärkt: Der DRK-Blutspendedienst bittet alle, die Blut spenden möchten, sich vorab unter www.blutspende.jetzt eine Blutspendezeit zu reservieren. Wer den Blutspendetermin besucht, muss geimpft, genesen oder getestet sein (3G-Regel). Bei der Blutspende ist eine FFP2-Maske vorgeschrieben.

Versorgungslage angespannt

„Die Versorgungslage mit Blutpräparaten ist derzeit angespannt. In der vierten Coronawelle ist das Blutspendeaufkommen um bis zu 20 Prozent zurückgegangen“, so das DRK. Nach einer Coronaimpfung sei keine Rückstellung von der Blutspende erforderlich – sofern keine Impfreaktionen auftreten. Schon immer galt: Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungs- Symptomen sollen sich erst gar nicht auf den Weg zu einer Blutspendeaktion machen.

Wer aber Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Zum Blutspendetermin bitte unbedingt den Personalausweis mitbringen.

Vor der Blutspende werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Weitere Infos unter