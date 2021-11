DRK-Testzentrum wieder am Start

„Die steigenden Infektionszahlen und schärfere Regeln zum Infektionsschutz haben den Bedarf an Tests wieder enorm steigen lassen“, begründet Ralf Neumann-Bussian, Abteilungsleiter Soziale Arbeit des DRK-Ortsverein Warendorf, die Wiederaufnahme des Testzentrums an der Hermannstraße in Warendorf.

Zurzeit laufen in dem Schulgebäude an der Hermannstraße 23 die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung des Testzentrums. Die Online-Terminbuchung auf der Internetseite „testzentrum.drk-waf.de“ wird ab dieser Woche freigeschaltet. Für das DRK-Testzentrum am Standort Beelen ist das bereits möglich. Hier wird seit vergangenem Dienstag wieder getestet, zu folgenden Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag und Freitag von 17 bis 20 Uhr, Sonntag von 9 bis 13 Uhr. „Die steigenden Infektionszahlen und schärfere Regeln zum Infektionsschutz haben den Bedarf an Tests wieder enorm steigen lassen“, begründet Ralf Neumann-Bussian, Abteilungsleiter Soziale Arbeit des DRK-Ortsverein Warendorf, die Wiederaufnahme des Testzentrums an der Hermannstraße. „Wir freuen uns, dass wir mit dem Know-how und der Erfahrung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder diese Testkapazitäten schaffen. Damit leisten wir, wie schon von März bis Oktober, einen Beitrag zur Sicherheit und Bewegungsfreiheit der Bürger.