Durch Corona ausgebremst

Auf 25 Jahre kann der Verein Theater am Wall in diesem Jahr zurückblicken. Im Rahmen der jüngsten Hauptversammlung zog der Verein nun Bilanz und blickte auf die vergangenen von Corona geprägten Jahre zurück. Bislang sei das Theater mit einem „blauen Auge“ davongekommen, so die Vorsitzende Maria Rother. Doch es gibt auch Gründe, um nicht allzu optimistisch in die Zukunft zu schauen.

Wer heute das Programmheft des Theaters am Wall in die Hand nimmt, mag kaum glauben, dass die Spielstätte vor geraumer Zeit so gut wie brach lag. Ein Angebot wie heute gab es nicht, der Abriss des Hauses drohte. Dem Einsatz vieler ehrenamtlicher Helfer ist es zu verdanken, dass das Theater heute in neuem Glanz erstrahlt. Das Theater ist übrigens in diesem Jahr 70 Jahre alt geworden, der Theaterverein 25 Jahre.

Feierlichkeiten zum Jubiläum

Ob die Feierlichkeiten nachgeholt werden, blieb am Mittwoch während der Hauptversammlung allerdings offen. „Corona hat uns krass ausgebremst“, sagte Maria Rother. Die Vorsitzende des Vereins „Theater am Wall“ zog im Dachtheater eine Bilanz der vergangenen Spielzeiten. Demnach habe die Spielzeit 2019/2020 sehr gut begonnen, „wir waren sehr gut gebucht, im März mussten wir jedoch alle weiteren Veranstaltungen absagen und Gelder erstatten.“ Dennoch sei das Theater bisher mit einem „kleinen blauen Auge“ davongekommen, wie Alfred Kiel in seinem Kassenbericht darstellte.

Problematisch allerdings könnte es in der aktuellen Spielzeit werden, mahnte der zweite Vorsitzende André Auer: „Wir sollten nicht zu optimistisch sein.“ Denn die laufende Spielzeit könnte das Theater durchaus in finanzielle Bedrängnis bringen. Der Grund: Aktuell werden keine Abos verkauft und nicht jeder Platz im Theater kann aufgrund des Corona-Schutzkonzeptes belegt werden. „Wir verkaufen rund 150 Karten weniger. Das wird sich aufsummieren“, sagte Auer. Und deshalb sei es auch der Wunsch aller, für den Theaterbetrieb die 2G-Regeln einzuführen, wie Maria Rother darstellte.

Neben diesem Wermutstropfen gab es allerdings auch gute Nachrichten. Der Warendorfer Künstler Dr. Winfried Totzek hatte „Corona-Hasen“ kreiert, „die ziemlich schnell ein neues Zuhause gefunden und uns 1400 Euro Spendengelder in Kasse gespült haben“, sagte die Vorsitzende. Ebenfalls zeigten viele kleine Spenden, dass den Warendorfern das Theater sehr am Herzen liege. Darüber hinaus habe man im August eine großzügige Förderzusage über rund 140 000 Euro vom Land NRW bekommen.

Zweckgebundene Förderzusage

Das zweckgebundene Geld ist für die Bereiche Klimaschutz, Digitalisierung und Barrierefreiheit bestimmt. Nils Hälker vom Technikteam erläuterte, wie die Förderung letztlich eingesetzt werde solle. Unter anderem sollen alle noch vorhandenen Halogenscheinwerfer gegen stromsparende LED-Scheinwerfer ausgetauscht werden, die zudem durch ein digitales Stellwerk gesteuert werden sollen. Eine neue Verkabelung sowie Datenleitungen, eine neue Mithöranlage für Schwerhörige, sowie ein barrierefreier Zugang zur Homepage seien weitere angedachte Maßnahmen.

Nach dem die üblichen Vereinsregularien abgehandelt, Vorstand und Kassierer einstimmig entlastet waren, schloss sich ein Wahlmarathon an, da im vergangenen Jahr keine Hauptversammlung stattfinden konnte. Den anschließenden Berichten der Kommissionen war zu entnehmen, dass das Klönkino wieder gestartet ist, die Zuschauerzahl jedoch bis auf weiteres auf 150 Teilnehmer begrenzt sei. Der Fahrdienst seitens des Malteser-Hilfsdienstes sei weiterhin gewährleistet.

In der Reihe „Jazz Live“ um Armin Düpmeier gibt es in der aktuellen Spielzeit ein paar Änderungen. So wird am kommenden Donnerstag beispielsweise ein Ersatzkonzert geboten, da ein Musiker der Band, die eigentlich auftreten sollte, mittelfristig erkrankt ist. Veränderungen gibt es nach Aussagen von Monika Mulder auch bei dem beliebten Jour fixe. Dieser werde demnach bis auf weiteres im Paul-Schallück-Saal – möglicherweise nur noch vierteljährlich – stattfinden. Wer sich gern in einem der Theaterteams engagieren möchte, kann sich per Mail an den Verein wenden.