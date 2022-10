Ehrenamtler für Kita-Projekt

Freckenhorst

Das Arbeiten mit Holz macht den Kindern in der Kita St. Josef in Freckenhorst großen Spaß. Dank mehrerer Aktionen und Waldspaziergängen kennen sie sich mit Bäumen und Wald schon sehr gut aus. Jetzt möchten die Kids gerne häufiger mit Holz arbeiten und ihre Werkbank in der Kita nutzen. Somit sucht die Kita St. Josef Ehrenamtliche, die sich vorstellen könnten, ein solches „Holz-Projekt“ zu begleiten.

