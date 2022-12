Ehrenamtliche bringen Flüchtlingskindern das Schwimmen bei

Integration sei eine permanente Aufgabe, heißt es in einer Pressemitteilung des Arbeitskreises „Integration“. Sei es zunächst notwendig gewesen, die Geflüchteten mit Wohnraum, Kleidung, Hilfe bei Behördengängen, Arbeit und Ausbildung und anderem zu versorgen, habe sich dies wesentlich gewandelt. Die Kinder dieser Menschen, die seit 2015 in Hoetmar wohnen und arbeiten, gehen in den Kindergarten, zur Schule und nehmen am gesellschaftlichen Leben teil.

Im Verlaufe des Sommers 2019 fiel im Rahmen der Flüchtlingsarbeit auf, dass viele Flüchtlingskinder nicht schwimmen können. Aber auch viele deutsche Kinder konnten im Alter von fünf oder sechs Jahren noch nicht schwimmen, es gab zu wenig Badeanstalten und Schwimmmeister, die für einen Schwimmunterricht bereitstanden.

Unterricht im Sendenhorster Hallenbad

Mit Peter Bernd hatte Detlef Rosenbach, Mitglied im Arbeitskreis „Integration“, einen Kollegen gefunden, der in der Lage war, den Kindern die Fähigkeit des Schwimmens zu vermitteln. Im September 2019 ging es los, nachdem das Hallenbad in Sendenhorst die Erlaubnis erteilt hatte, den Schwimmunterricht dort zu erteilen. „Es ist eine Freude zu beobachten, wie die Kinder zum Beispiel aus Deutschland, Syrien, Bangladesch, Serbien, Lettland oder seit Kurzem auch aus der Ukraine gemeinsam mit Ehrgeiz und Freude ihr Seepferdchen erreichen“, so Rosenbach.

Insgesamt haben bisher 34 Kinder aus zehn Nationen die Seepferdchen-Prüfung abgelegt. 18 Jungen und Mädchen stehen zurzeit noch auf der Warteliste. „Und bei der Situation der Bäder ist ein Ende des ehrenamtlichen Hoetmarer Einsatzes nicht abzusehen“, so Heinz Brinkmann, 1. Vorsitzender des SC Hoetmar. „Wir freuen uns, dass wir die tolle Aktion des integrierten Schwimmunterrichts unterstützen können“, so Erich Tertilt von der Arbeiterwohlfahrt (Awo).

Awo und SC Hoetmar sind Träger

Die Awo und der SC Hoetmar sind mittlerweile Träger dieser Integrationsmaßnahme. Gemeinsam überreichten Erich Tertilt und die stellvertretende Vorsitzende der Awo, Irene Aldejohann, eine Spende in Höhe von 250 Euro. Der Dank von Heinz Brinkmann galt vor allem den Hoetmarer Ehrenamtlichen um Rosenbach, Schwimmlehrer Peter Bernd, Uwe Hesse, Klaus Wiermer, Lambert Kortenjann und der aus Lettland zugewanderten Victoria Stavcevs. Letztere betreut besonders die Mädchen.

Auch Bürgermeister Peter Horstmann würdigte den ehrenamtlichen Hoetmarer Einsatz. Seitdem im Jahre 2015 vermehrt Flüchtlinge nach Hoetmar gekommen seien, habe sich die Stadt immer auf das ehrenamtliche Engagement der Bürger im Golddorf verlassen können, betonte er. Die Hoetmarer hätten immer einen langen Atem bewiesen, dafür gelte ihnen ein großes Dankeschön. Mit der Überreichung eines Geldbetrages drückte er seine Zuversicht aus, dass dieser Einsatz auch in Zukunft nicht abebbt.

Bürgermeister Peter Horstmann würdigte den ehrenamtlichen Hoetmarer Einsatz. Foto: privat

Dem schloss sich auch der Neu-Hoetmarer und Alt-Bürgermeister Jochen Walter an. „Hier wird Integration gemacht“, lobte er, zog im Nebenraum schnell das Nikolauskostüm an und beschenkte mit lobenden Worten für das Engagement die Schwimmkinder mit Schokoladen-Nikoläusen.