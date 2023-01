Ehrenamtlichen Einsatz sichtbar machen

„Die Stiftsdamen begangen den Tag mit einem feierlichen Mahl“, erinnerte Helmut Eismann vom Vorstandsteam des Heimatvereins an vergangene Zeiten. „Das ist möglicherweise der Vorläufer des Thiatildisessens“, schlug er die Brücke in die Gegenwart, als die Mitglieder des Heimatvereins am Montag, dem Gedenktag der heiligen Thiatildis, zum Thiatildisessen in der Gaststätte Huesmann zusammenkamen.

Auch Bürgermeister Peter Horstmann nahm die Verbindung auf. Festhochamt und Thiatildisessen seien wie ein roter Faden in der Heimatgeschichte. Es sei eine besondere Aufgabe des Heimatvereins, liebgewonnene Traditionen mit Blick nach vorne in die Zukunft zu führen. „Der Heimatverein hat da einiges unter Beweis gestellt“, verwies er beispielsweise auf das Gästeführerprojekt.

Durch das Südportal der Stiftskirche, das die heilige Thiatildis zeigt, wurde der Thiatildisschrein in die Stiftskirche getragen. Foto: Andreas Engbert

Eine Tradition des Heimatvereins, der seit rund 40 Jahren das Thiatildisessen ausrichtet, wurde auch bei der jüngsten Auflage nicht vergessen: die Ehrung besonders engagierter Freckenhorster. „Wir machen das, um ehrenamtlichen Einsatz sichtbar zu machen und Dank zu sagen“, erläuterte Vorstandsmitglied Margit Schulze Stentrup. In diesem Jahr war Erich Poppenborg gemeinsam mit seiner Frau Liesel vom Heimatverein als Ehrengast eingeladen worden.

„Wenn es darum geht, Aufgaben zu verteilen, duckst Du Dich nicht weg“, würdigte Pfarrer em. Helmut Hortmann in einer kurzweiligen Laudatio das vielseitige Engagement Poppenborgs beispielsweise in der Kolpingsfamilie, dem Orgelbauverein, dem Förderkreis Stiftskammer, als Kommunionhelfer, Seniorenmessdiener oder Fotograf auf dem Schützenfest.

„ Das war die Geburtsstunde des heutigen Orts- und Bürgerarchivs. “ Hans-Jörg Kraneburg, Heimatverein, zur Wohnung an der Theordor-Kreimer-Straße

Im Rahmen des Thiatildisessens dankte Hans-Jörg Kraneburg, „Historiker“ des Vereins, Mechthild Wolff für die fast zehn Jahre dauernde, günstige Überlassung einer Wohnung an der Theodor-Kreimer-Straße für die Unterbringung von Archivalien: „Das war die Geburtsstunde des heutigen Orts- und Bürgerarchivs.“ Für das Archiv überreichte Mechthild Wolff ein Buch mit Geschichten und Geschichte der Weberei aus Freckenhorst.

Hans-Jörg Kraneburg bedankte sich bei Mechthild Wolff für die Gastfreundschaft gegenüber dem Ortsarchiv. Foto: Andreas Engbert

Begonnen hatte das Thiatildisfest mit einem vom Pfarrcäcilienchor mitgestalteten Festhochamt in der Stiftskirche, zu dem Mitglieder des Heimatvereins den silbernen Thiatildis-Schrein vor den Altar und zum Abschluss der Messe aus der Kirche und durch das Südportal, auf dem die Ortsheilige abgebildet ist, wieder in das Gotteshaus trugen. Das Portal ist auch auf der neuen Thiatildis-Kerze, die der Heimatverein gestiftet hat, zu sehen.