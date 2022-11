Ehrung für die Besten der Besten

Die Messlatte lag hoch – die zwölf besten Land- und Baumaschinenmechatroniker Deutschland traten in einem Bundeswettbewerb jetzt in der Deula noch einmal gegeneinander an. Ob dem Sieger noch eine Fahrt zu den Euroskills 2023 nach Polen bevorsteht, dass steht noch nicht ganz fest. Doch eines steht mit Sicherheit fest: Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind nicht nur Aushängeschilder für das Handwerk, sondern auch für ihre jeweilige Betriebe.

Das Handwerk in Deutschland sucht händeringend Nachwuchs. Da macht die Land- und Baumaschinenbranche keine Ausnahme. Aber es gibt sie noch, die gut ausgebildeten Mechatroniker. In Warendorf sind jetzt die zwölf besten Land- und Baumaschinenmechatroniker Deutschlands zusammengekommen, um sich im praktischen Leistungswettbewerb (PLW) auf Bundesebene zu messen. Das berichtet die Deula in einer Pressenotiz. In den Disziplinen Mechanik, Pneumatik, Hydraulik, Elektrik und Elektronik galt es, einander zu messen.

Aus ganz Deutschland waren die elf Kandidaten und eine Kandidatin nach Warendorf gekommen. Sie hatten sich schon in ihren jeweiligen Bundesländern als beste Gesellen und Gesellinnen ihres Jahrgangs hervorgetan, waren Prüfungsbeste ihrer Innungen und hatten dort im „Praktischen Leistungswettbewerb“ auf Landesebene Bestleistungen gezeigt.

Messlatte wurde hoch gelegt.

August Mussmann, Innungsobermeister der Innung Steinfurt-Warendorf und Richard Poppenborg, Leiter des Fachzentrums Land- und Baumaschinentechnik an der Deula hatten die Messlatte in Warendorf hoch gelegt: „In jeweils 30 Minuten müssen die Kandidaten einen Hydraulikfehler an einem Schlepper beurteilen, einen Defekt an der Druckluftbremsanlage eines Zweiachsanhängers aufspüren, eine Leistungsmessung durchführen, ein Motorkleingerät auf Betriebssicherheit checken, einen Treckerreifen vermessen und den Fehler in der Datenkommunikation bei einem Düngerstreuer definieren“, so August Mussmann. „Außerdem hatten sie drei Stunden Zeit, ein elektro-hydraulisches System nach Schaltplan zu bauen“, ergänzt Richard Poppenborg. Im Halbstundentakt also neue Aufgaben, neue Prüfer, neue Herausforderungen.

„Es ist im Grunde das, was wir jeden Tag machen, außer, dass statt nervöser Kunden ein Prüfer hinter uns steht. Dass wir mit einem Sieg hier auch das Ticket zu den Euroskills bekommen können, war mir gar nicht so bewusst“, kommentiert Teilnehmer Lorenz Bock aus Schleswig-Holstein. Aber es finden sich auch noch andere Gründen, sich diesen Stress anzutun: Eine Teilnahme macht sich gut im Lebenslauf. Und Ulrich Beckschulte, Geschäftsführer beim Bundesverband LandBauTechnik ergänzt: „Die Teilnehmer an den Landes- und Bundeswettbewerben sind ja nicht nur Aushängeschilder der Branche, sondern auch die beste Werbung für ihre Ausbildungsbetriebe.“

Einladung nach Augsburg vom Zentralverband des Deutschen Handwerks

Das gelte, so die Deula in ihrer Pressenotiz, übrigens nicht nur für das Land- und Baumaschinenhandwerk: Der Zentralverband des deutschen Handwerks ZDH lädt alle Bundessieger und Bundessiegerinnen aller Handwerksberufe im Dezember nach Augsburg ein, um sie im Rahmen einer großen Party zu ehren – eine Wertschätzung der besonderen Art. In den Genuss dieser Einladung kommt jetzt Frederik Maag aus Glandorf. Er hatte die Führung nach Punkten vor seinen Mitbewerbern Julian Voß, dem Sieger des NRW-Landeswettbewerbs, und vor Simeon Engele aus Baden-Württemberg, verteidigt. „Der Sieger und die Platzierten liegen punktemäßig dicht beieinander“, so Jurymitglied August Mussmann nach der Siegerehrung in der Deula. Ob der frisch gebackene Bundessieger 2022 oder der Sieger des Vorjahres jetzt zu den Euroskills 2023 ins polnische Danzig fahren wird, das wird sich in naher Zukunft noch entscheiden.