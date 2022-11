Eigene Erfolge bekannter machen

Bürgermeister Peter Horstmann und 15 Mitglieder begrüßte Andreas Hornung, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Warendorf/Einen-Müssingen, zur Hauptversammlung. Nachdem die Regularien schnell abgewickelt waren, wandten sich die Mitglieder der aktuellen politischen Situation in Warendorf zu.

Mehrere Mitglieder verlangten laut Pressemitteilung der Partei, dass die SPD ihre erfolgreiche Themenarbeit vor Ort deutlicher in der Öffentlichkeit bekannt machen müsse. In den kommenden Monaten werden die SPD-Ratsmitglieder, die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger sowie aktive Ortsvereinsmitglieder mit den Bürgerinnen und Bürgern ihre Halbzeitbilanz unter dem Motto „SPD-Stadtgespräch: Versprochen – Gehalten – Geplant“ diskutieren. Zu den Aktionen sind Interessierte eingeladen.

Gestiegener Personalbedarf

Dann hatte Bürgermeister Peter Horstmann das Wort. Er legte die Hintergründe für die geplanten Infrastrukturinvestitionen und die damit einhergehende deutliche Steigerung der Verschuldung der Stadt dar, ebenso die Einzelheiten zur Ausweitung des städtischen Stellenplans. So beschäftigt die Stadt seit dem letzten Jahr selbst knapp zehn Reinigungskräfte. Gestiegener Personalbedarf besteht auch für die Bauverwaltung vor dem Hintergrund der vielen anstehenden Infrastrukturprojekte und für die Sozialverwaltung angesichts des gestiegenen Flüchtlingsaufkommens, der neuen Anforderungen des Wohngeldgesetzes und der Aufwertung der Schulsozialarbeit.

In diesem Zusammenhang stellte der Bürgermeister den bereits vom Stadtrat mehrheitlich gebilligten Plan vor, die Aufgabenbereiche der Verwaltungsspitze unter anderem mit einem weiteren, dritten Dezernenten neu zu strukturieren, wobei er selbst keines der Dezernate mehr in seiner originären Zuständigkeit haben, sondern die einzelnen Bereiche als Verwaltungschef strategisch lenken wird. In der Gesamtschau der Verwaltungsleitung, der erforderlichen Teilnahme an vielen verschiedenen Gremiensitzungen sowie der Repräsentation der Stadt habe er, so der Bürgermeister, sein bisheriges eigenes Dezernat nicht so leiten können, wie er es sich vorstelle. In den neuen Strukturen werde er seine strategischen Lenkungsaufgaben deutlich effektiver wahrnehmen können.

„Bei der Kitafinanzierung werden wir komplett im Regen stehen gelassen.“

Abschließend brachte Peter Horstmann ein großes Problem auf den Punkt: „Bei der Kitafinanzierung werden wir Kommunen vom Land Nordrhein-Westfalen seit Jahren komplett im Regen stehen gelassen.“ Zu einem seit Jahren unveränderten Quadratmetermietzins von 9,02 Euro könne keine Kommune und kein Investor eine Kita auch nur annähernd auskömmlich bauen und betreiben. Daher habe der Sozialausschuss in dieser Woche über drei Neubauprojekte mit möglichen Investorenmodellen beraten, während andere Projekte wie geplant durch die Stadt realisiert werden sollen.

In der Diskussion der Mitglieder gab es mehrheitlich klare Zustimmung zur Neustrukturierung der Verwaltungsspitze und zum Haushaltsplanentwurf. Einzelne Mitglieder machten aber auch ihre Sorgen vor allem gegenüber der geplanten Neuverschuldung deutlich und möchten die Neustrukturierung der Verwaltungsspitze daran messen, dass Bürgermeister Horstmann zwei bis drei zentrale Themen mit klaren eigenen Fortschritten bis zur Kommunalwahl 2025 nach vorne bringt. Hinsichtlich der Kitasituation stellten sich die Mitglieder deutlich an die Seite des Bürgermeisters, dass bei sieben zu stemmenden Neubauprojekten in den kommenden Jahren in drei Fällen auch eine Private-Public-Partnership mit dem Bau durch Investoren mit Unterstützung durch städtische Mittel sinnvoll ist. Wichtig seien für die Investorenprojekte belastbare Baukostenkalkulationen, die der Prüfung der Wirtschaftlichkeit zugänglich sind.