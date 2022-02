Eigentum wird noch teurer

Warendorf

Wer zahlt diese Preise eigentlich noch? Das fragen sich selbst große Immobilienfinanzierer. Dabei sind die steigenden Immobilienpreise kein reines Metropolen-Phänomen. Das Marktgeschehen verlagert sich zunehmend aus den leergekauften Märkten in den Großstädten in die Speckgürtel und in ländliche Räume. Nach wie vor gefragt bleiben Ein- und Zweifamilienhäuser.