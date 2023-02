Eignungsprüfung für den Karnevalsprinzen

Da hat er noch gut lachen: Prinz Uwe II. „der Narrifant aus dem Kreideland“ (hier mit Tochter Pauline) fand zwischen den vielen Terminen am Mittwoch noch Zeit für eine Pizza. Die Mittagspause auf dem Markt nutzten Prinz, Annemarie Bea Hoffmann, Hofmarschall-Adjutant Thomas Steinhoff, Ralf Sawukaytis vom Bürgerausschuss, um letzte Details für den Sturm aufs Rathaus am Sonntag festzuzurren. Einziger Kommentar: „Wir haben einen Plan.“

Das wird für den amtierenden Prinzen Uwe II. eine harte Nuss: Im Rahmen der närrische Rathausstürmung will Bürgermeister Peter Horstmann den Prinz auf seine Eignung testen. Das verrät die Stadt Warendorf in einer Pressenotiz zur Rathausstürmung am Sonntag. Für Horstmann ist es der erste Sturm aufs Rathaus, nachdem die närrische „Machtübernahme“ 2021 und 2022 der Pandemie zum Opfer gefallen ist.

Bauarbeiten halten Narren nicht auf

Mit welchen Mitteln sich der erste Bürger und seine Unterstützer aus Rat, Verwaltung und Bürgerschaft gegen die Narrenschar behaupten wollen, bleibt bis zum Sonntag (19. Februar, 12.11 Uhr) ein streng gehütetes Geheimnis. Aber der Plan wird sicherlich schon stehen. Ob sich die Formationen der WakaGe mit dem Hinweis auf die Bauarbeiten im Rathaus abhalten lassen, darf jedoch bezweifelt werden. Bürgermeister Peter Horstmann lässt derweil verlauten, die „Einschulung“ von Prinz Uwe II., auf jeden Fall verhindern zu wollen. Bereits ab 11.30 Uhr findet auf dem Historischen Marktplatz ein karnevalistisches Programm statt.

Auftritte der WaKaGe-Tanzgruppen

Und es verspricht, die Stimmung der Narren schnell auf den Siedepunkt zu befördern. Mit Auftritten der WaKaGe-Tanzgruppen, Musik und der Verleihung des Peterbrunnen-Ordens werden die Zuschauer auf den Rathaussturm eingestimmt, sodass sich Prinz Uwe der Unterstützung sicher sein kann. Da bleibt nur noch die Frage offen, ob „Uwe II., „Der Narrifant aus dem Kreidelant““ den Schuleingangstest besteht und das Rathaus erfolgreich stürmen kann. Vielleicht können seine Fans ihn dabei unterstützten.