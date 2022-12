Ein Abend, der lange nachwirkt

Eine liebgewonnene Tradition führte Stefan Bauer am Donnerstag wieder ins Dachtheater. Zum Jazzabend hatte er Musiker mitgebracht, mit denen er in einen stimmigen Dialog trat.

Ohne ein Konzert von Stefan Bauer ist die Einstimmung für die Liebhaber feinsten kammermusikalischen Jazz auf die Festtage nicht vollkommen. Der in New York lebende Künstler stellt jeweils im Dezember eine ganz exquisite Formation zusammen und gibt im Ruhrgebiet einige wenige Konzerte. Immer ist einer liebgewonnenen Tradition folgend auch ein Auftritt im Dachtheater dabei. Einen Tag nach seinem 66. Geburtstag machte er sich auf den Weg von Recklinghausen nach Warendorf, schließlich fühlt sich dieser umtriebige Musiker hier immer bestens aufgehoben.

Stefan Bauer ist in der internationalen Jazzszene eine feste Größe, mit ihm zu spielen ist für Jazzmusiker eine Freude. Mit dem niederländischen Schlagzeuger Yonga Sun hat er schon konzertiert und aus dessen musikalischem Umfeld waren die Sängerin Vera Westera, der Saxofonist Miguel Boelens und der Kontrabassist Dion Nijland zusammen gekommen, um den Kompositionen aus der Feder von Stefan Bauer ein ganz facettenreiches Gewand zu verleihen. Schon beim Eröffnungsstück „Nov 13“, das auf einer Probe an diesem Tag entstanden ist, spürte man den bis ins kleinste Detail stimmigen Dialog der Musiker untereinander. Stefan Bauer hatte dies nach eigener Aussage nicht „mit so vielen Noten überfrachtet“, dadurch ein ganz transparentes und mitreißendes Werk geschaffen.

Freiraum für Interpretationen

Zwar bestimmte er den musikalischen Ablauf mit seinem kultivierten Spiel, aber es gab immer genügend Freiraum für seine musikalischen Weggefährten für eigene Improvisationen. Wenn die Sängerin Vera Westera im Duett mit dem Saxofonisten Miguel Boelens dann die Melodien von Stefan Bauer wie bei „Seduction“ und „Entre nous“ weiterentwickelten, war dies einfach große Kunst. Mit fast klangmalerischer Spielweise bereicherte der Schlagzeuger Yonga Sun den Ensembleklang und Dion Nijland glänzte mit seiner Saitenkunst. Da musizierten Künstler, die sich auch ohne große Worte bestens verstehen und so dem gebannt lauschenden Publikum ein bewegendes Musikerlebnis schenkten.

Zu dem Song „Distance“ des kanadischen Musikers Dave Schroeder hatte Vera Westera einen eigenen Text geschrieben, der sicherlich diesen Song mit seinem emotionalen Gehalt zu einem der Höhepunkte des Abends machte. Genauso fasziniert lauschte man der Interpretation des legendären „Caravan“ von Duke Ellington aus dem Jahre 1936. Wie vom Staub der Zeit befreit erklang dieser Jazzstandard. Man genoss die kreative Art, wie „Caravan“ mit Akribie und Feinsinn interpretiert wurde, jeder Musiker seine Qualitäten einbringen konnte und so eine stilistische Brücke zwischen den 30er-Jahren und der Moderne geschaffen wurde. Stefan Bauer hat sich auf vielen Reisen inspirieren lassen und verzauberte das Publikum mit seinem innovativen „Askale Tulem“. Mit dieser Formation hat Stefan Bauer die Jazz-Reihe im Dachtheater einmal mehr bereichert, dieser Abend wird noch lange nachwirken.