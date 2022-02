Ein Angelegenheit des Herzens

Wenn Dieter Baumhoff vor den Werken seines Großvaters, Friedrich Wilhelm Mundinger, steht, dann ist er froh, dass er sich immer wieder um die Geschichte seine Familie bemüht. Akribisch genau trägt Baumhoff Stück für Stück aus dem Leben seiner Familie zusammen, und dazu gehören natürlich auch die Aquarelle des Großvaters, von denen einige aktuell in der Ebbers-Galerie ausgestellt sind. Jetzt waren Mundingers Enkel sowie auch Dr. Barbara Elkeles, Vorsitzende des Vereins „Erinnerung und Mahnung“ dort zu Gast.

Enkel des Künstlers Mundinger besucht Ausstellung in der Ebbers-Galerie

Das Internet kann Menschen zusammen bringen, die gar nicht wussten, dass sie ein gemeinsames Interesse haben.

So hat die Ausstellung mit Arbeiten von Friedrich Wilhelm Mundinger in der Ebbers-Galerie besondere Gäste gehabt. Rudolf Berger durfte mit Dieter Baumhoff einen Enkel Mundingers begrüßen. Dieter Baumhoff ist der älteste Sohn von Mundingers Tochter Roja. Er wurde 1947 geboren und ist in Schwienhorst aufgewachsen.

Dazu war Dr. Barbara Elkeles, Vorsitzende des Vereins „Erinnerung und Mahnung“ aus Telgte gekommen. Beide hatten unabhängig von einander im Internet recherchiert und sind so auf die Ausstellung in der Ebbers- Galerie gelangt.

Stück für Stück aus dem Leben der Familie

Akribisch genau trägt Baumhoff Stück für Stück aus dem Leben seiner Familie zusammen, und dazu gehören natürlich auch die Aquarelle des Großvaters. Was weiter damit passieren soll, weiß er noch nicht genau. „Ich möchte es erhalten“, ist er dagegen sicher. Damit sind nicht ausschließlich die Bilder Mundingers gemeint, sondern auch die Lebensgeschichte seiner Familie, die gerade in der NS- Zeit sehr dramatisch war, und auch die dazu gehörigen Dokumente.

Das ist das Stichwort für Dr. Barbara Elkeles. Sie erforscht und dokumentiert die Geschichte der Telgter Juden. Speziell die christlich-jüdischen Ehen in der NS-Zeit hat Elkeles im Fokus. Da ging natürlich kein Weg an der Familie Mundinger vorbei. „Bei Friedrich Wilhelm und Gertrud Mundinger handelte es sich um eine privilegierte Mischehe“, erzählt sie. Baumhoff hat diese schlimme Zeit zwar nicht selbst miterlebt, aber weiß: Wenn man sich mit den Aquarellen seines Großvaters, Friedrich Wilhelm Mundinger, beschäftigt, dann kommt man nicht umhin, sich auch der äußerst interessanten Familiengeschichte und der NS- Zeit zu widmen.“

Zeitzeugen der Gräueltaten sterben langsam aus.

Beide sind sich einig: „Es ist wichtiger denn je, über diese Zeit zu berichten“. Die Zeitzeugen der Gräueltaten im Nationalsozialismus sterben langsam aus. Dieter Baumhoff war immer schon interessiert an der Familiengeschichte. So hat er seine Mutter Roja gebeten, alles aufzuschreiben. Das hat sie dann auch getan. Baumhoff hat die Aufzeichnungen seiner Mutter als Buch unter dem Titel „Ajor, die Halbjüdin“ herausgebracht.

Friedrich Wilhelm Mundinger wurde am 7. Dezember 1893 in Offenburg geboren und starb 72-jährig am 24. Mai 1965 in Remscheid.

„Redet man über den Künstler Mundinger, kommt man an der Geschichte des Nationalsozialismus und der Judenverfolgung nicht vorbei“, weiß Baumhoff heute.

Mundingers Nachlass umfasst über 2000 Arbeiten. Nach dem Krieg gab es etliche Mundingers in einer Galerie in Telgte. Viele Bilder sind bis nach England und Amerika gekommen. 100 Mundinger-Bilder hat Baumhoff kürzlich beim Galeristen Georg Müller in Remscheid „aufgestöbert“. „Die sind aber sehr duster“, bemerkt er.

Stimmungen spiegeln sich wider.

Wie so oft in der Kunst spiegeln sich auch bei Mundinger, der ein sehr bewegtes Leben hatte, Stimmungen und Erlebnisse in seinen Bildern wider.

In den späten Arbeiten scheint er wie befreit zu sein. Expressionistisch, farbenfroh, positiv und voller Lebensfreude zeigen sich seine Arbeiten – dabei blieb er der Aquarell- Technik treu. Für Baumhoff und Elkeles ist es eine Herzensangelegenheit, allerdings mit verschiedenen Ansätzen. Auch weiterhin wollen sie ihre Recherche- Ergebnisse austauschen und letzte Fragen klären.