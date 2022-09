Ein Buch gegen das Vergessen

Knapp 1000 Seiten stark ist das Werk, das ein wichtiges Thema behandelt. „Die Synagogengemeinde Warendorf vom Landesrabbinat 1771 bis zur Auslöschung durch die NS-Diktatur 1940 und das Fortleben nach 1945“ beschreibt das damalige jüdische Leben im Altkreis Warendorf. 37 Jahre lang hatte der Historiker Dr. Ekkehard Gühne dafür akribisch recherchiert. Es war sein Lebenswerk – eine Herzensangelegenheit. Das Schicksal jüdischer Schülerinnen an der örtlichen Marienschule gab Gühne inneren Antrieb. Er befasste sich intensiv mit der Geschichte der Juden in seiner Heimat seit der Mitte des 18. Jahrhunderts und das ließ den Historiker bis an sein Lebensende nicht mehr los.

Jetzt, drei Jahre nach seinem Tod, wurde es vom Kreisgeschichtsverein Beckum-Warendorf im Elsbergforum an der Freckenhorster Straße vorgestellt. Der Ort war nicht aus Zufall ausgewählt. Das Gebäude gehörte vor dem Nationalsozialmus dem Juden Eduard Elsberg. „Wir möchten darauf aufmerksam machen und erinnern“, betont Christoph Berger, dessen Familie heute Eigentümerin ist.

Ein Werk mit Vorbildcharakter

„Das Werk wird für viele Vorbildcharakter sein. Juden sind nicht nur Opfer und Überlebende, sondern auch Lebende“, betonte Dr. Regina Plaßwilm vom Verein „321-2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Doris Kaiser nannte Gühne einen wichtigen Mahner. „Wir können stolz auf so ein spannendes, umfangreiches und wichtiges Werk hier in Warendorf sein“, bemerkte die Stellvertretende Bürgermeisterin im Rahmen der Präsentation. Schwerpunkte seiner Darstellung sind das religiöse Leben, der Bau und der Unterhalt der Synagoge, die Schulbildung der jüdischen Kinder sowie die rechtliche Stellung der Juden in der deutschen Gesellschaft. Auch das Bemühen der Juden um Gleichberechtigung wird in dem Buch beleuchtet. Das Werk befasst sich mit mehr als 3300 Kurzbiografien jüdischer Familien der Gemeinde und hat zum Ziel, das jahrhundertelange deutsch-jüdische Zusammenleben in Warendorf aufzuarbeiten. Das Buch gebe den Verfolgten ihren Namen, die Lebensleistung und die ihnen aberkannte Ehre und Menschenwürde zurück, bemerkte Prof. Dr. Leidinger. „Wer immer die Geschichte Warendorfs vom Ausgang des Römisch-Deutschen Reiches seit heute erforscht, findet in dem Buch wesentliche neue Erkenntnisse, die nicht übersehen werden dürfen“ machte Prof. Dr. Paul Leidinger, der das etwa 1000 Seiten umfassende Werk gemeinsam mit Kreisarchivar herausgegeben hatte, deutlich.

Buchvorstellung Synagogengemeinde Foto: Foto: Marion Bulla

„Mein Vater hat sich immer für Geschichte interessiert. Er hat ganze Tage in Archiven verbracht“, erinnerte der Sohn des Autors Dr. Otfried Gühne sich.

Das Buch ist im Verlag Aschendorff erschienen und kann für 68 Euro über den Buchhandel bezogen werden.