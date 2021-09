Ein Dank für das Durchhalten

Gerade in Zeiten von Corona habe sich gezeigt, wie wichtig sozialer Halt, Freundeskreise, Vergemeinschaftung und Kontinuität sind, so umriss Präses Peter Lenfers die Situation des Kirchenchores St. Laurentius im Rahmen der jüngsten Generalversammlung.

Das war mal wieder wohltuend: Der Kirchenchor St. Laurentius konnte seine aktiven und passiven Sängerinnen und Sänger zur Generalversammlung begrüßen. Der Vorsitzende Josef Hörnemann dankte allen für ihr zahlreiches Erscheinen und das Durchhalten in der Pandemie. Präses Peter Lenfers umriss in seiner Ansprache die Bedeutung von Chören, Verbänden und sonstigen Gemeinschaften innerhalb der Gemeinde.

Gerade in Zeiten von Corona habe sich gezeigt, wie wichtig sozialer Halt, Freundeskreise, Vergemeinschaftung und Kontinuität sind. Mit Blick auf das Dienstende des Chorleiters Bernhard Ratermann bedankte der Präses sich für 37 Jahre Chorleitung. Bernhard Ratermann das Jahr Revue passieren: Vom Corona-Jahr mit seinen immer wieder neuen Anforderungen, bis hin zum kompletten Stillstand der Chorproben, rief er zudem noch einmal Höhepunkte der letzten 37 Jahre Chorarbeit auf und erhielt dafür Standing Ovations.

Finanziell solide aufgestellt

Dass der Chor finanziell solide aufgestellt ist, machte Mechthild Erbe im Kassenbericht deutlich.

Aufgrund der ausgefallenen Chorfeierlichkeiten im Vorjahr wurden auch die Ehrungen aus 2020 für langjährige Mitgliedschaft nachgeholt. Mit einer Urkunde und einer silbernen Anstecknadel wurden Annette Holsträter und Hans-Jürgen Wiese für 25 Jahre Chormitgliedschaft geehrt. Seit 35 Jahren singen Wilma Klee, Gertrud Bröskamp und Antonius Stuke im Kirchenchor. Auf zehn Jahre Mitgliedschaft blicken Stefanie Althaus und Margret Liekenbrock zurück und seit fünf Jahren ist Martin Schubert offizielles Chormitglied. Emotional wurde es zum Abschluss: Der Vorsitzende Josef Hörnemann nutzte die letzte Hauptversammlung mit dem scheidenden Chorleiter, um einen herzlichen Dank der Chorgemeinschaft auszusprechen. „Unzählige Projekte bleiben uns in Erinnerung und es bleibt jedem, sich an einzelne Events zu erinnern. Für all diese guten Erfahrungen, Dein intensives Vorangehen in der Kirchenmusik, für Dein SO-Sein, für Dein Mutmachen, für Deinen Optimismus, für Deine Menschlichkeit ohne Schnörkel, danken Dir alle Mitglieder des Kirchenchores St. Laurentius.“ Ein von Antonius Stuke, Michael Sternberg und Hans-Jürgen Wiese gestaltetes Fotobuch symbolisierte diesen Dank.