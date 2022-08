Ein echtes Eldorado für Kneippianer

Drei harmonische und wettertechnisch auch angenehme Tage erlebten die 30 Mitglieder und Gäste des Kneipp-Vereins rund um Lübeck. Neben der Hansestadt stand auch ein Besuch am Plöner See sowie eine Rundfahrt durch die Holsteinische Schweiz auf dem Programm.

Lübeck ist immer eine Reise wert – besonders, wenn man dort gleich drei Tage genießen kann. Das können auch die 30 Mitglieder und Gäste des Kneipp-Vereins Warendorf bestätigen, die auf dem Hinweg gleich einen Stopp im Künstlerdorf Worpswede einlegten. Während einer Führung erfuhren die Reisenden viel über die Entstehung und die wechselvolle Geschichte des kleinen Moordorfes am Teufelsmoor. In Lübeck ging es direkt mit einer kleinen Stadtrundfahrt und einem Spaziergang durch das Holstentor los – die Klassiker eben.

Der zweite Tag stand ganz im Zeichen einer Rundfahrt durch die Holsteinische Schweiz mit ihrer abwechslungsreichen Hügellandschaft und ihren Knicks – im Münsterland auch als Wallhecke zur Feldabtrennung bekannt. In ihrem Pressebericht berichten die Kneipp-Reisenden auch von dem ersten Stopp am Schloss Eutin mit dem riesigen Küchengarten, einem Eldorado für die Kneippianer. Eine frische Brise umwehte die Teilnehmer auf der Fünf-Seen-Schifffahrt von Malente-Gremsmühlen nach Plön-Fegetasche.

In der Altstadt von Plön wagten einige Unentwegte den Aufstieg zum Plöner Schloss. Es gehört zu den größten in Schleswig-Holstein und ist das einzige in solcher Höhenlage. Heute beherbergt es eine Akademie für Augenoptik. Von hier bot sich ein atemberaubender Blick über den großen Plöner See.

Tag drei war für die Führung im Europäischen Hansemuseum reserviert sowie für einen anschließenden ausgiebigen Stadtbummel, bevor natürlich noch eine Stippvisite im Marzipanmuseum von Niederegger auf dem Programm stand, der Einblicke in die Marzipanproduktion gab. Ein Kaffeetrinken auf der Rückfahrt in einem gemütlichen Hofcafé rundete die harmonischen Tage ab, an denen den Reisenden obendrein ein perfektes Sonnenwetter mit angenehmen Temperaturen beschert wurde.