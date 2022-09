Ein Ehrenamtler aus innerer Überzeugung

Rainer Budde ist tot. Der letztes Jahr in den Ruhestand ausgeschiedene ehemalige Rechtsanwalt und Notar starb am Donnerstag im Alter von 71 Jahren. Der gebürtige Bündener Budde lebte seit rund 40 Jahren mit seiner Frau Elisabeth in Warendorf, war 1979 in die Anwaltskanzlei Budde, Holzey&Kollegen eingetreten.

