Ein erfahrener Mann mit vielen Visionen

Ulrich Klaus Butterschlot heißt der neue Leiter der Warendorfer Energieversorgung – er möchte die Stadtwerke „smarter und digitaler“ machen. Und das soll in Form von Austausch und weniger durch Wettbewerb passieren, so beschreibt Butterschlot seine Visionen für die Zukunft.

Seit dem 1. Oktober lenkt Ulrich Klaus Butterschlot die Geschicke der Stadtwerke Warendorf und der Warendorfer Energieversorgung (WEV). Der neue WEV-Chef ist verheiratet und wohnt im Lippetal, genauer gesagt in Herzfeld. Seine drei Kinder sind 18, 20 und 22 Jahre alt.

Der 55-Jährige kann auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz im Energiegeschäft zurückgreifen. So war der studierte Diplomvolkswirt drei Jahre lang Geschäftsführer der Stadtwerke Arnsberg und ebenso als kaufmännischer Leiter bei den Stadtwerken Iserlohn und der items GmbH in Münster und in verschiedenen Positionen bei der Deutag/Strabag AG bundesweit tätig. Zuvor hatte Björn Güldenarm fünf Monate lang interimsmäßig die Geschäfte der Stadtwerke und WEV geführt. „Björn Güldenarm hat die Zeit hervorragend überbrückt und die Aufgabe vorbildlich und verantwortungsvoll gemeistert. Das war eine große Herausforderung mit einer Fülle an Themen“, lobte Bürgermeister Peter Horstmann die Leistung und bedankte sich bei ihm mit einem Gutschein. „Die Arbeit hat mir Spaß gemacht“, entgegnete dieser und fügte an, es sei eine spannende Zeit gewesen.

Pferdeäppel als klassisches Warendorfer Dankeschön

Dann richtet Horstmann das Wort an Ulrich Klaus Butterschlot. „Er hat als Person überzeugt und erklärt, wohin er die Stadtwerke entwickeln möchte“, bemerkte der Ratschef und überreichte Butterschlot das klassische Warendorfer Geschenk, nämlich ein Glas voller „Pferdeäppel“.

„Ich freue mich, dass es endlich losgeht“, bemerkte der dreifache Familienvater am Dienstagnachmittag bei der Einführung in seinen neuen Posten. Es seien turbulente Zeiten. Da hätten sie Gelegenheit Flagge zu zeigen, schickt er voraus. Die Stadtwerke Warendorf seien sehr modern und thementechnisch gut aufgestellt. „Besonders gefällt mir, dass die Stadtwerke mit Strom, Gas und Wasser komplett sind. Das war für mich wesentlich. Wir sind ein seriöser Anbieter und haben so viele Dinge hier zu tun“, so Buttschlot weiter. Zusammen mit Björn Güldenarm als technischer Leiter werde er die Dinge vorantreiben.

Ein Mann mit vielen Visionen

Butterschlot ist ein Mann mit Visionen für die Stadtwerke. Im IT-Bereich kennt er sich bestens aus. Eines seiner Ziele ist, dass die Stadtwerke smarter und digitaler werden. Er möchte über den Verein „Civitas Connect“, den Butterschlot vor zwei Jahren mitgegründet hatte, Daten für die Stadt managen, positionieren und zusammenbringen – in einer neutralen und leistungsstarken Kooperationsplattform kommunaler Unternehmen, Kreise und Energiedienstleister. „Es geht um Austausch und nicht um Wettbewerb“, betonte der neue Chef.

Bäder als Thema in der Energiekrise

Auch die Bäder seien ein Riesenthema ebenso wie die Energiekrise. „Wir können zu den Preiserhöhungen für Gas und Strom noch nichts Konkretes sagen. Da können wir noch nicht kalkulieren und warten die Entscheidungen der Politik ab“, so zieht Ulrich Klaus Butterschlot abschließend eine erste Bilanz.