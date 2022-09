Unter dem Motto „Kulturspur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ erzählt Heimatvereinsvorsitzende Mechtild Wolff am Tag des Denkmals am Sonntag, 11. September, Geschichte und Geschichten rund um die Denkmale in Warendorf. Im Mittelpunkt: die Villa Sophia – das verlorene Denkmal.

Denkmale sind Zeugen vergangener Geschichten ihrer Bewohner und Erbauer. Ihre Bausubstanz steckt voller Beweismittel. Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September, nimmt der Heimatverein Warendorf diese Spuren genauer unter die Lupe: Unter dem Motto „Kulturspur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ erzählt Heimatvereinsvorsitzende Mechtild Wolff Geschichte und Geschichten rund um die Denkmale in Warendorf. Im Mittelpunkt: die Villa Sophia (1870) – das verlorene Denkmal. Mit vielen alten Bildern will die Heimatvereinsvorsitzende die Geschichte dieses einzigartigen Zeugnisses aus der Gründerzeit der Textilindustrie in Erinnerung rufen.

Gleich drei Plakate weisen im Sophienpark an der Sassenberger Straße auf den Standort der ehemaligen repräsentative Villa hin, die 1974 – nach politischer Entscheidung – dem Erdboden platt gemacht wurde. Das Denkmalschutzgesetz trat erst 1980 in Kraft. Die Stadt Warendorf, die das Gebäude für eine symbolische Markt übernommen

hatte, sah sich nicht in der Lage, die Sanierungskosten und spätere Unterhaltungskosten zu finanzieren. Eine so prachtvolle Villa entsprach auch nicht dem Zeitgeist, Betonarchitektur war angesagt. Also Abriss“, legt Mechtild Wolff bewusst ihren Finger in eine offene Wunde. Denn heute wäre das nicht mehr passiert – ein Fall für den Denkmalschutz. Und die Heimatvereinschefin gerät ins Schwärmen: „Wenn dieses Juwel heute noch stehen würde, was wäre das doch für eine Bereicherung für Warendorf. Stadtbibliothek oder Emsseecafé wären dort bestimmt gut aufgehoben.“ Wenn es um Geschichten rund um Denkmale geht, dann gibt es in Warendorf viel zu erzählen. Die Gademe in der Altstadt, die prächtigen Bürgerhäuser, der alte Bahnhof. Und was war eigentlich der Bürgerschützenhof? „Wir wollen an Denkmale erinnern, die es nicht mehr gibt.“ Und Mechtild Wolff hofft darauf, dass viele Bürger zu dem einen oder anderen Denkmal aus ihrem Nähkästchen plauder können. Der Vortag ist um 10.30 Uhr im Tapetensaal des Hauses Klosterstraße 7. Die Teilnahme ist kostenfrei. Mehr Infos auf den QR-Codes auf den Plakaten im Sophienpark und www.heimatverein-warendorf.de.