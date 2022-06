Ein Fass Freibier zum Fest des Jahres

Kein Wunder: Nach drei Jahren Zwangspause konnten die Schützen in Neuwarendorf endlich wieder ausgelassen feiern. Da gehörte ein Fass Freibier vom Verein gesponsert auch dazu. Die zahlreichen Ehrungen im Rahmen der Festtagen waren ein deutlicher Beweis dafür, dass die Mitglieder „ihrem Verein“ die Treue halten.

„Jetzt nach Corona müssen wir neu starten und es ist schön, dass ihr alle gekommen seid“, freute sich Matthias Kraemer als Vorsitzender des Schützenvereins am Wochenende. Nach dreijähriger Zwangspause waren zahlreiche Schützen am Samstagmittag in der Walgernheide zum Fest des Jahres angetreten, um zum Festplatz „Altefrohne“ zu marschieren.

Dort angekommen, konnte endlich wieder miteinander angestoßen werden. Schießwettbewerbe und eine Kinderbelustigung trugen zur ausgelassenen Stimmung bei. Im Ringen um die Kinderkönigswürde hatte Katja Altenau die Nase vorn. Sie erkor sich Anton Kersting zum Prinzgemahl. Ein weiterer Höhepunkt war der Festball mit Live-Musik von Björn van Andel, bei dem die Nacht zum Tag gemacht wurde.

Ein langer zweiter Schützenfesttag begann mit dem Hochamt im Festzelt, dass Dechant Peter Lenfers zelebrierte. Beim anschließenden Frühschoppen standen die Ehrung verdienter Schützen im Mittelpunkt. Paul Poppenborg senior erhielt für sein 27-jähriges Engagement als Zeremonienmeister, wie auch Heinz Stanke, der von 2000 bis 2021 Fahnenoffizier war, den Verdienstorden.

Antonius Albers (l.) und August Rüschhoff können auf 60 Jahre Mitgliedschaft im Schützenverein Neuwarendorf zurückblicken. Foto: Stephan Ohlmeier

Für langjährige Treue zum Verein wurden – teilweise in Abwesenheit – folgende Schützen geehrt: Herbert Perk, Antonius Albers, Josef Burholt, August Rüschoff, Heinrich Bertels (alle 60 Jahre), Egon Ahlbrand, Ludger Allendorf, Rolf Allendorf, Berthold Bruland, Paul Florien, Georg Schulte, Ludwig Henger, Reinhard Petermann (alle 50 Jahre), Frank Retzlaff, Bernhard Schmalbrock, Andreas Steiner, Hermann Temme, Martin Alsmann, Dirk Arens, Marco Rolf, Björn Rossel, Jan-Dirk Allendorf, Christian Gövert, Daniel Hunkemöller, Bernd Kremann-Feidiker, Bernhard Künne, Thomas Nährig, Dirk Walkenfort und Thomas Windau (alle 25 Jahre).

: Seit 25 Jahren sind (v. l.) Daniel Hunkemöller, Bernd Kremann-Feidiker, Frank Retzlaff. Christian Gövert und Dirk Arens Mitglied im Schützenverein Neuwarendorf. Foto: Stephan Ohlmeier

Erinnert wurde im Rahmen des Frühschoppens auch die Königspaare, die in dem Jahren 1970 bis 1972 regierten: Helmut Berheide und Annelie Böckenkötter, Paul und Marianne Ketteler, Berni Altefrohne und Erika Aßmuth. Ihr 25-jähriges Thronjubiläum konnten – aufgrund der Corona-Pandemie teilweise erst verspätet – Alfred Offers und Lisel Mönnigmann, Heinz Stanke und Irmi Bitskov sowie Andreas Mahne und Ulrike Höhne feiern. Auch die Kinderkönigspaare von vor 25 Jahren wurden gewürdigt. Musikalisch untermalt wurde der Frühschoppen vom Orchesterverein Freckenhorst unter der Leitung von Fabian Feldhaus.

Zudem trat das Große WaKaGe-Ballett auf, wurden 560 Euro aus der Kollekte an die Heinrich-Tellen-Schule gespendet sowie der Sparkasse Münsterland Ost für eine Spende über 1500 Euro gedankt. Das Geld wurde unter anderem in neue Schärpen für das Offizierskorps investiert. Lauten Jubel löste die Nachricht von Matthias Kraemer aus, der ein Fass Freibier vom Verein freigab.