Ein faszinierendes Hobby

Die 41. Kleintierschau öffnet am Samstag und Sonntag (5. und 6. November) unter dem Motto „Faszination Kleintierzucht – auch in Krisenzeiten ein schöner Ausgleich“ ihre Pforten. Es werden Rassekaninchen sowie Rassegeflügel zu erleben sein.

In der Halle des Reiterhofs Schulze-Niehues in Flintrup findet die Kleintierschau statt.

Zum 41. Mal findet am kommenden Samstag und Sonntag (5. und 6. November) auf dem Reiterhof Schulze-Niehues, Flintrup 3, die wohl größte Kleintierschau im Münsterland mit angeschlossener Kreisverbandsschau der Rassegeflügel- und Rassekaninchenzüchter statt. Es werden Rassekaninchen, vom Deutschen Riesen bis zum Zwergkaninchen, sowie Rassegeflügel wie Hühner, Zwerghühner, Tauben, Enten und Gänse zu erleben sein, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

Für den Aufbau der Ausstellung wird der reguläre Reitunterricht am Donnerstag (3. November) ab 17 Uhr in der Reithalle eingestellt. Zahlreiche Züchter und Helfer stehen dann bereit, um die Gehege und Volieren in Regie der Ausstellungsleiter Willi Kiskemper und Reinhard Bruns aufzubauen. Erneut findet die Kleintierschau unter den Vorgaben der Corona-Schutzverordnung des Kreises Warendorf statt.

15 Preisrichter geben Bewertungen ab

Am Freitag (4. November) reisen 15 Preisrichter aus nah und fern an. Um 7 Uhr beginnt die Bewertung im Geflügelbereich. Zur Inaugenscheinnahme des Federkleides werden die Tauben und Hühner durch die Preisrichter aus den Gehegen genommen. Weiter werden Körperbau, der Stand der Tiere und die Rassemerkmale begutachtet und nach einem Standard der Deutschen Rassegeflügelzüchter festgelegten 100-Punkte-System bewertet.

Im „Kleintierparadies“ können die Besucher den Tieren besonders nahe kommen und sich über das Hobby informieren. Foto: privat

Die für die Bewertung der Rasse- und Hobbykaninchen bestellten Preisrichter beginnen um 8 Uhr mit ihrer Arbeit. Die Zuträger Lara Liebig, Daniela Vartmann, Jürgen Garnschröder und Franz Josef Strotmeier bringen die Kaninchen zu den Preisrichtern. Die Bewertung erfolgt nach einem 100-Punkte-System, wobei Gewicht, Körperform, Fell, Rassemerkmale und Pflegezustand beurteilt werden. Nach Abschluss der insgesamt circa 800 Bewertungen erfolgt am Nachmittag die Preisvergabe bei Geflügel und Kaninchen.

Reithalle wird zum „Kleintierparadies“

Das Schmücken der Reithalle zum „Kleintierparadies“ erfolgt zeitgleich am Freitag. Unter der Leitung von Gärtnermeister Theo Wienstroer stehen die Floristin Bernadette Altefrohne und die Züchterinnen Jenny und Lena Harder zur Mitarbeit bereit. Die Gestaltung und Beschickung der Großvolieren mit Hühnern, Fasanen und Tauben wird ebenfalls am Freitag unter der Leitung von der Züchterin Corinna Dust und ihrem Ehemann Ludwig durchgeführt.

Für die Besucher öffnet die Kleintierschau unter dem Motto „Faszination Kleintierzucht – auch in Krisenzeiten ein schöner Ausgleich“ am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Sie werde wie in den Vorjahren „bürgernah und familienfreundlich“ sein, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Schirmherrin und stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Warendorf, Doris Kaiser, wird die Kleintierschau offiziell am Samstag um 15 Uhr im Beisein von Ehrengästen eröffnen. Das Jagdhornbläserkorps des Hegerings Warendorf-Freckenhorst wird die Eröffnung musikalisch begleiten.