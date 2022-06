Ein Fest für die Vereine

An diesem Tag wird sich vieles um das Thema Wasser drehen – aber nicht nur. Der Wassersportverein (WWW) lädt zum Tag der offenen Tür am Bootshaus ein und nutzt damit am Sonntag (12. Juni) auch die Kooperation mit dem zeitgleich laufenden Weinfest im Emsseepark. Obendrein stellen sich an diesem Tag auch zahlreiche weitere Vereine vor, bei denen das Thema „Wasser“ im Fokus steht.

Tag der offenen Tür am Bootshaus am Emssee

Der Tag der offenen Tür findet am Sonntag (12. Juni) in der Zeit von 12 bis 18 Uhr statt, parallel zum und in Kooperation mit dem Weinfest der Stadt Warendorf.

Parallel zum Weinfest lädt der Warendorfer Wassersportverein (WWV) alle Interessierten am Sonntag (12. Juni) zum Tag der offenen Tür am Bootshaus an der Sassenberger Straße ein. In der Zeit von 12 bis 18 Uhr können die unterschiedlichen Wassersportarten, insbesondere Segeln und Stand-up-Paddling (SUP) am Emssee in Warendorf kostenlos ausprobiert werden. Zudem steht das verantwortliche Trainer- und Ausbilderteam für Beratungen zu allen Angeboten des Vereins zur Verfügung. „Für das Stand-up-Paddling ist es ratsam, Bade- oder Sportbekleidung und ein Handtuch mitzubringen“, rät der Wassersportverein in einer Pressenotiz.

Unterstützt wird der WWV an diesem Tag auch von der DLRG-Ortsgruppe Warendorf, dem Schiffsmodellclub, dem Kreisfischereiverein, dem Surfclub Warendorf und dem Tauchclub Bluering, die ebenfalls mit ihren Angeboten am Emssee vertreten sind und den Tag so zu einem Fest der Vereine machen.

Buntes Rahmenprogramm mit der Stadtkapelle

Der WWV bietet außerdem ein buntes Rahmenprogramm an. Die Stadtkapelle Warendorf spielt direkt am Bootshaus und für Kinder gibt es eine Hüpfburg und Spiele. Die Mitglieder des WWV sorgen zudem für eine umfangreiche Verpflegung mit frisch gebackenen Waffeln, Kuchen, Grill und Getränken. Mit einem kostenlosen Fährbetrieb kümmern sich die Mitglieder des Vereins nicht zuletzt darum, dass die Besucher zwischen dem Treiben am Bootshaus und dem Weinfest, das auf der gegenüberliegenden Seite des Emssee stattfindet, bequem über den See pendeln können.