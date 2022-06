„Ein filmreifer Abgang“

Der Abiturjahrgang in der Geschichte der Warendorfer Gesamtschule nahm jetzt seine Reifezeugnisse entgegennehmen: 39 Schülerinnen und Schüler haben ihr Abi in der Tasche, teils mit Auszeichnung.

Es war ein wegweisender Abiturjahrgang, den die Gesamtschule Warendorf am Samstag in der Pausenhalle verabschiedete. „Ihr habt die Kooperation in den Leistungskursen angestoßen“, erinnerte Abteilungsleiterin Ariane Schulze Bövingloh beispielsweise an den Wunsch nach einem Physik-LK, der nur in Kooperation mit den Warendorfer Gymnasien zu realisieren war. „Trotz aller Corona-Schwierigkeiten habt ihr euer Meisterstück geschafft“, gratulierte Warendorfs stellvertretender Bürgermeister Joachim Schulz den 39 jungen Erwachsenen, die im zweiten Abiturjahrgang in der Geschichte der Warendorfer Gesamtschule ihre Reifezeugnisse entgegennehmen konnten.