Ein ganzes Dorf „trödelt“

Selbst ein Dudelsack wurden beim dritten Garagenflohmarkt in Milte angeboten.

Garagenflohmarkt in Milte

Marei, Lea-Marie und Lena versuchten ein Skelett an den Mann oder die Frau zu bringen.So manches Schätzchen suchte einen neuen Besitzer

Der dritte Dorftrödel in Milte bot am Wochenende wieder die Gelegenheit, um Schnäppchen zu machen oder Leute zu treffen. Insgesamt 76 Haushalte nahmen teil. Dort konnte entweder in der Garage, vor dem Haus oder im Garten nach Herzenslust getrödelt werden.

„Das ist ein neuer Rekord an gemeldeten Verkaufsständen“, freute sich Jeanine Müller-Keuker vom Organisationsteam über die 47 vorhandenen Anlaufstellen und die große Beteiligung. „Einzelne Stände aus dem Außenbereich haben sich mit Bekannten im Dorf zusammengetan“, erläuterte ihre Mitstreiterin Ute Dephoff. Auswärtige konnten dieses Mal auch das zentral gelegene Raiffeisengelände nutzen. Ein eigens erstellter, digitaler Übersichtsplan half bei der Orientierung. Zwar sollen sich am Flohmarkt eigentlich nur Verkäufer aus dem Dorf und den Bauerschaften beteiligen. Eine Ausnahme bildete jedoch der Stand von Monika Lucht. Ihr Flohmarkterlös wird komplett für den Vereins Kinderhilfe Nepal verwendet. Seit Jahren setzt sich Lucht ehramtlich für bedürftige Kinder in Nepal ein und ermöglicht mit Spenden deren Schul- oder Berufsausbildung.

Bücher, Spielzeug und mehr

Vor allem Bücher, Spielzeug, Dekoartikel und selbst ein Dudelsack warteten auf neugierige Kundschaft. Viele der privaten Verkäufer nutzten den Flohmarkt dazu, um ihre aussortierte Kinderbekleidung, Haushaltwaren oder Selbstgemachtes an den Mann oder die Frau zu bringen. Indem das eine oder andere ausrangierte Stück seinen Besitzer wechselte, wurde nebenbei so manche Garage oder der Keller aufgeräumt. Zum Glück spielte auch das Wetter mit, sodass der herbstliche Sonnentag zahlreiche Schnäppchenjäger, Fahrradfahrer und Besucher von außerhalb in das Hesseldorf lockte. Der Milter Dorftrödel war wieder ein voller Erfolg.