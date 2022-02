Ein Gefühl von Frühling: Endlich Sonne

War das schön! Endlich ein Gefühl von Frühling. Dank milder Temperaturen und Sonnenschein zog es die ersten Sonnenhungrigen am Wochenende ins Freie und an die Tische der Außengastronomie.

War das schön! Nach den dunklen, verregneten Sturmtagen freuten sich die Menschen in Warendorf am Wochenende über viel Sonne. Das Wetter bescherte einen ersten frühlingshaften Vorgeschmack. Regenschirm und Gummistiefel blieben im Schrank. Dank milder Temperaturen zog es die ersten Sonnenhungrigen ins Freie und an die Tische der Außengastronomie. Aber auch erste „Oben-Ohne-Fahrer“ sah man in ihren Cabrios. Auch in der Natur konnte man Phasen des Frühlings beobachten: das Öffnen der Knospen von Schneeglöckchen, Märzenbecher und Haselnuss läuten den Vorfrühling ein. Richtig mild wird das Wetter dann am Montag: Bis zu 13 Grad werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes erwartet.