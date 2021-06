Ein Ginkgo-Baum für das Krankenhaus

Sie freuen sich über die gelungene Aktion (v.l.): Cornelius Bury (Lions), Marc Freye (Round Table), Regina Spitthöver (Inner Wheel), Thomas Pinnekamp (Round Table), Elisabeth Budde (Inner Wheel), Dr. Michael Paulitsch (Rotary), Thorsten Püttner (Round Table), Michael von Helden (Josephs-Hospital)und Michael Prien (Rotary).Sie freuen sich über die gelungene Aktion (v.l.): Cornelius Bury (Lions), Marc Freye (Round Table), Regina Spitthöver (Inner Wheel), Thomas Pinnekamp (Round Table), Elisabeth Budde (Inner Wheel), Dr. Michael Paulitsch (Rotary), Thorsten Püttner (Round Table), Michael von Helden (Josephs-Hospital)und Michael Prien (Rotary).

Foto: Rebecca Lek